أزمة جديدة تثيرها مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بأولمبياد باريس

قرر الاتحاد الدولي للملاكمة اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين في أولمبياد باريس، الذي أقيم الصيف الماضي.

وأثيرت ضجة كبيرة في أولمبياد باريس بعد الجدل حول الهوية الجنسية للملاكمتين، نتيجة إيقافهما من قِبل الاتحاد الدولي العام قبل الماضي في بطولة العالم بسبب هذا الأمر.

وتجاوزت خليف ولين الجدل والتحديات، فقد فازت الأولى بذهبية وزن 66 كيلوغراما، وقالت "أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى" مع التوجه للاتحاد الدولي بالقول: "أرسلت لهم رسالة بهذه الميدالية"، والثانية بذهبية وزن 57 كيلوغراما.

وبسبب مشاركة الملاكمتين رغم إيقافهما من قِبل الاتحاد الدولي الذي استبعد عن تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس، قررت الهيئة الدولية المنظمة للعبة برئاسة الروسي عمر كريمليف "التقدم بشكوى إلى النائب العام السويسري (ستيفان بلاتر)"، وتستعد لتقديم "شكاوى مماثلة" إلى النائبين العامين الفرنسي والأميركي، وفق ما أفادت الاثنين.

ومُنِع الاتحاد الدولي منذ 2019 من الإشراف على مسابقات الملاكمة الأولمبية بسبب سلسلة من مشاكل الحوكمة، وازدادت حدة توتر العلاقة مع الأولمبية الدولية، جراء قرار الأخيرة السماح لخليف ولين بالمشاركة في أولمبياد باريس رغم استبعادهما عن بطولة العالم لعام 2023.

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وقال الاتحاد الدولي إنه "بموجب القانون السويسري، فإن أي عمل أو تقاعس يشكّل خطرا على سلامة المشاركين في المنافسة يستحق التحقيق به، وقد يكون بمثابة أساس للملاحقة الجنائية".

وتشرف الاتحادات الرياضية الدولية على معظم الرياضات الأولمبية، لكن بسبب استبعاد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولي للملاكمة لأسباب تشمل أيضا الفساد المالي والتلاعب بالنتائج، كان عليها تنظيم المسابقة بنفسها في طوكيو صيف 2021، ثم مرة أخرى في باريس 2024.

وسمحت لخليف ولين بالمنافسة في باريس لأن أي شخص يتم التعرف عليه كامرأة في جواز سفره مؤهل للنزال.

وألقى كريمليف خطابات هجومية عدة ضد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد 8 أشهر من انتهاء أولمبياد باريس، يشعر الاتحاد الدولي للملاكمة أن موقفه أصبح معززا أكثر من أي وقت مضى، بعد المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي الجديد-القديم دونالد ترامب الأربعاء، في محاولة لمنع الرياضيات المتحولات جنسيا من ممارسة الرياضة النسائية.

ويرى الاتحاد الدولي للعبة أنه "ظل ثابتا" على موقفه "وحمى الملاكمات بحق ضد المنافسة غير العادلة".