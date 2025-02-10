استقالة رئيس أضنة ديمرسبور التركي بعد أزمة انسحاب لاعبيه

أعلن بديرهان دوراك رئيس نادي أضنة ديمرسبور استقالته اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من انسحاب الفريق التركي من الملعب خلال مباراته أمام غلطة سراي في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وقال دوراك في بيان "أرى الآن بكل أسف أننا وصلنا إلى طريق مسدود. ومن أجل ناديّ وأسرتي وأحبائي وصحتي، أعلن استقالتي من الرئاسة".

وجاءت الاستقالة عقب قرار أضنة ديمرسبور بمغادرة لاعبيه أرض الملعب بعد مرور نصف ساعة من بداية مباراته في الدوري التركي الممتاز على ملعب غلطة سراي أمس الأحد بعد تأخره 1-صفر بسبب ركلة جزاء. وألغيت المباراة في وقت لاحق.

Galatasaray x Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekildi.#GSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/cjmsCkt9YD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2025

وقال عدد من مسؤولي النادي إن قرار الانسحاب جاء احتجاجا على لجنة الحكام واتحاد اللعبة.

وخسر فريق أضنة ديمرسبور، متذيل الترتيب، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 12 نفذها الإسباني ألفارو موراتا مهاجم غلطة سراي.

Mertens yerde kaldı Galatasaray penaltı kazandı.#GSvADS Sizce penaltı kararı doğru mu? pic.twitter.com/J5LxXxChIU — Anlık Goller (@golsensorgol01) February 9, 2025

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وقال أوكان بوروك مدرب غلطة سراي، في مقابلة عقب انسحاب الفريق الضيف، إن ركلة الجزاء التي احتسبت يمكن أن تكون قرارا خاطئا.