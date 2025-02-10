سبب غير متوقع لرفض يويفا ارتداء بايرن ميونخ قميصه الأحمر في دوري الأبطال

لاحظ جماهير ومتابعو فريق بايرن ميونخ الألماني عدم ارتداء الفريق القميص الأحمر الأساسي في مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ ارتدى هاري كين ورفاقه القميص غير الأساسي بشكل ملحوظ في المسابقة القارية الأم هذا الموسم.

وتتميز قمصان بايرن الأساسية بتصميم غير تقليدي اعترض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية أن السر في ذلك هو لون الأسماء والأرقام الخاصة باللاعبين والمطبوعة على القميص، حيث يرى "يويفا" أنها غير واضحة وتنتهك لوائح رؤية الأرقام والأسماء.

ولارتداء هذه القمصان مستقبلا، سيتعين على "الفريق البافاري" تعديل الأرقام والأسماء في مباريات أبطال أوروبا.

ويسافر متصدر الدوري الألماني، الأربعاء المقبل، إلى إسكتلندا لمواجهة سلتيك في ذهاب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ولن يرتدوا قميصهم الأساسي رغم عدم وجود تضارب في الألوان.

وحذر بريندان رودريجيز، مدرب سيلتيك، بايرن ميونخ السبت الماضي أنه "ليس لدي أي شك على الإطلاق في أننا قادرون على إيذاء بايرن، لقد أظهرنا على كل المستويات أننا قادرون على تسجيل الأهداف".

وسبق أن حذر نجم البايرن توماس مولر، المشجعين من الأجواء التي تنتظرهم.

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وقال إن "أي شخص يقلل من شأن الإسكتلنديين لم يختبرهم من قبل في سيلتيك بارك. هذه الأجواء مذهلة، وستكون بمثابة حدث مميز حقيقي"، "وفي حال فزنا على سلتيك، سنواجه باير ليفركوزن أو أتلتيكو مدريد.. فبراير/شباط سيكون بالتأكيد شهرا كرويا مثيرا".