برشلونة ينوي التخلص من أحد شبابه في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة حدد أول الراحلين عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي القادم، ضمن خططه لاستعادة توازنه المالي.

وقرر النادي الكتالوني إعارة لاعبه الشاب فيتور روكي إلى ريال بيتيس بعد بدايته المخيبة مع النادي تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني list 2 of 2 حصيلة تهديفية مذهلة لثنائي برشلونة رافينيا وجمال هذا الموسم end of list

ولم يقدم روكي (19 عاما) الأداء المنتظر مع بيتيس واكتفى بتسجيل 7 أهداف خلال 30 مباراة خاضها حتى الآن.

ويبحث النادي الإسباني عن ناد جديد لروكي، حيث لا ينوي نادي ريال بيتيس جعل انتقاله دائمًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن بيتيس لن يُفعّل خيار شراء اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، ولن يقوم أيضا بتمديد الإعارة لعام آخر.

وأضافت أن "كل المؤشرات تؤكد أن روكي سيلعب قليلا جدا حتى نهاية الموسم، لأن المدرب مانويل بيليغريني يفضل الاعتماد على سيدريك باكامبو، كما تعاقد النادي مع المهاجم كوتشو هيرنانديز، مما يجعل استمرار المهاجم البرازيلي في الفريق أمرا غير مرجح".

وتابعت "سيعود روكي إلى برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، وفي ظل عدم اقتناع المدرب هانسي فليك بقدراته سيحاول النادي بيعه بأفضل سعر ممكن".

ويشعر المدرب هانسي فليك أن روكي غير مستعد للمساهمة في مشروعه وأن النادي تعاقد معه في وقت مبكر جدًا.

إعلان

وبعد تجربة روكي مع بيتيس، سيكون من الصعب العثور على عرض يلبي شروط برشلونة، لكن الأمر ليس مستحيلا.

ويهدف برشلونة إلى استرداد نحو 30 مليون يورو من بيع البرازيلي، لكنه يأمل في تأمين عملية بيع في حدود 25 مليون يورو، تشمل المكافآت.

وتعاقد برشلونة مع روكي قادما من أتلتيكو ​​باراناينسي البرازيلي في صيف 2023 مقابل 30 مليون يورو.