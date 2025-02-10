حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة برشلونة وإشبيلية بالليغا

تصدر لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز المشهد خلال مباراة فريقه ضد إشبيلة أمس الأحد في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني ليسجل هدفا ثم يُطرد بالبطاقة الحمراء.

وحقق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطتين مع ريال مدريد المتصدر ونقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

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وأشرك الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة لاعبه لوبيز في بداية الشوط الثاني ونجح سريعا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد دقيقة، قبل أن يطرده الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز في الدقيقة 62.

وتدخل فيرمين بقوة على جبريل سو لاعب إشبيلية ليشهر هيرنانديز البطاقة الصفراء له، لكن حكم الفيديو المساعد "الفار" استدعاه لمشاهدة اللقطة، وبعدها ألغى البطاقة وطرده مباشرة.

وبحسب الحكم الإسباني السابق سيزار بارينيشيا مونتيرو المحلل التحكيمي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن قرار طرد فيرمين كان صحيحا.

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وقال "بعد مراجعة اللقطة بناء على طلب حكم الفيديو المساعد ديل سيرو غراندي، طرد فيرمين بشكل عادل بسبب شدة التدخل على سو إذ كان ينطوي أيضا على خطر الإصابة".

وعن مطالبة لاعبي إشبيلية للحكم باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد كرة مشتركة بين سو وجول كوندي لاعب برشلونة، قال مونتيرو إن اللقطة لا تستحق عقوبة، والاحتكاك كان بسيطا لا يستحق احتساب ركلة جزاء.

وأشاد مونتيرو بجميع قرارات هيرنانديز خلال المباراة، مؤكدا أنه تمركز دائما جيدا وأسهم في جلب كثير من المرونة للمباراة، فقد طبق الميزة بشكل صحيح في العديد من المناسبات وعاقب الفريقين بالمعايير ذاتها.

وقال إن الحكم "طبق التحكيم الوقائي، وأعطى التوضيحات للاعبين وكان دائمًا مسيطرا على المباراة، حيث أنذر بشكل صحيح كل من ساؤول وإسحاق وباديه وماركاو وسوسو من إشبيلية وغافي وغارسيا من برشلونة".