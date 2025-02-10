رونالدو يتفق مع النصر السعودي على تجديد عقده

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لتجديده عقده عاما آخر.

وتعاقد النادي السعودي مع "الدون" منتصف موسم 2022 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة حرة حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ثمة اتفاقا قد تم بين رونالدو والإدارة النصراوية بشأن تمديد التعاقد لموسم إضافي، على أن يناقش الطرفان إمكانية التمديد بنهاية مدة العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة أن التفاصيل المالية بشأن العقد الجديد تبقى غير معلنة لكنها على الأرجح ستكون مثلما هي في العقد الحالي بالنسبة للأسطورة البرتغالي.

وحقق رونالدو لقبا وحيدا حتى الآن مع النصر، هو كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وسجل رونالدو 24 هدفا في 26 مباراة مع النصر بكل البطولات هذا الموسم وصنع 4 أهداف.

وفي المجمل، خاض "صاروخ ماديرا" مع النصر 90 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 82 هدفا كما صنع 19 تمريرة حاسمة.