ولاعة سجائر تساهم في انتفاضة برايتون أمام تشلسي

لجأ مدرب برايتون فابيان هورزيلر إلى طريقة غريبة وغير تقليدية لتحفيز لاعبيه بعد خسارة مذلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم ذلك في تقديمهم عرضا مميزا خلال المواجهة التالية بالفوز على تشلسي.

وأطاح برايتون بضيفه تشلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه 2-1، أمس السبت، ليبلغ ثمن نهائي البطولة، ليتعافى سريعا من هزيمته المحرجة أمام نوتنغهام فورست 7-0 قبلها بأسبوع في بطولة الدوري.

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وذكر موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، أن فابيان هورزيلر -مدرب برايتون- أراد فتح صفحة جديدة مع لاعبيه قبل مباراة تشلسي ونسيان السقوط المدوي أمام نوتنغهام، وقد نجح في ذلك.

🚨| Fabian Hurzeler burnt Brighton’s tactical plan for the 7-0 defeat to Nottingham Forest in front of his players. He used a cigarette lighter to cremate the paperwork on Monday morning to draw a line under the performance. #BHAFC [via @TheAthleticFC] pic.twitter.com/iSiZAUiZRK — The Brighton Base (@TheBrightonBase) February 9, 2025

وأضاف "بدأت استعدادات برايتون للمباراة صباح يوم الاثنين الماضي، وخلال الحصة التدريبية التقط هورزيلر ولاعة سجائر وأحرق المستندات والأوراق التكتيكية التي استخدمها في الاستعداد لمباراة نوتنغهام".

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وأشار إلى أن المدرب البالغ من العمر (31 عاما) قام بهذا العمل أمام الفريق بأكمله وعقد اجتماعات فردية مع العديد من اللاعبين، موضحا أن ما فعله كان بداية تحول ملحوظ، حيث حجز برايتون مكانه في ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وخلال مباراة تشلسي ارتكب حارس برايتون بارت فيربروغين خطأ فادحا في أول 5 دقائق ليمنح الضيوف التقدم 1-0، قبل أن يرد الفريق الملقب بـ"طيور النورس" بهدفين عبر جورجينيو روتر وكاورو ميتوما.

وأثنى المدرب هورزيلر على أداء لاعبيه، وقال بعد المباراة "لقد أظهر اللاعبون رد فعل جيدا أمام تشلسي، لكن يتعين علينا التحسن بشكل عام طوال الموسم الحالي".

وأضاف "لقد قلنا إننا بحاجة إلى الالتزام الآن، وأن نكون فريقا يصعب التغلب عليه. نحتاج إلى أن نكون على المستوى نفسه في آخر حصتين تدريبيتين لبقية الموسم".

ويملك برايتون فرصة لتكرار الفوز على تشلسي وتأكيد استعادة مستواه، حيث يلتقيان يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل برايتون المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 34 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و10 تعادلات، مقابل 6 هزائم.