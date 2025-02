ولاعة سجائر تساهم في انتفاضة برايتون أمام تشلسي

لجأ مدرب برايتون فابيان هورزيلر إلى طريقة غريبة وغير تقليدية لتحفيز لاعبيه بعد خسارة مذلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم ذلك في تقديمهم عرضا مميزا خلال المواجهة التالية بالفوز على تشلسي.

وأطاح برايتون بضيفه تشلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه 2-1، أمس السبت، ليبلغ ثمن نهائي البطولة، ليتعافى سريعا من هزيمته المحرجة أمام نوتنغهام فورست 7-0 قبلها بأسبوع في بطولة الدوري.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، أن فابيان هورزيلر -مدرب برايتون- أراد فتح صفحة جديدة مع لاعبيه قبل مباراة تشلسي ونسيان السقوط المدوي أمام نوتنغهام، وقد نجح في ذلك.

🚨| Fabian Hurzeler burnt Brighton’s tactical plan for the 7-0 defeat to Nottingham Forest in front of his players.

He used a cigarette lighter to cremate the paperwork on Monday morning to draw a line under the performance. #BHAFC

[via @TheAthleticFC] pic.twitter.com/iSiZAUiZRK

— The Brighton Base (@TheBrightonBase) February 9, 2025