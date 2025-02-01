جدول مباريات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"

ستقام بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وقبل أقل 11 شهرا من المباراة الافتتاحية، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الجمعة عن الجدول الكامل للمسابقة.

وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول في الرباط، بينما سيتواجه منتخب ساحل العاج حامل اللقب ضد منتخب الكاميرون، بطل أفريقيا 5 مرات.

وتقام مباريات أخرى في الجولة الأولى حيث تلتقي السنغال مع الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا مع تونس، ومصر مع جنوب أفريقيا.

وتستضيف 6 مدن و9 ملاعب منافسات البطولة، وستقام المباراة النهائية على الملعب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي يتسع لـ69 ألفا و500 مقعد.

Can December come already? Here's what the #TotalEnergiesAFCON2025 groups look like after the Final Draw! 🙌 pic.twitter.com/QYQsAIu1e4 — CAF_Online (@CAF_Online) January 27, 2025

وفيما يلي جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2025: (توقيت مكة المكرمة)

-مرحلة المجموعات

21 ديسمبر/كانون الأول

22:00 مساء (ملعب مولاي عبد الله في الرباط): المغرب x جزر القمر (المجموعة الأولى)

إعلان

الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول

17:30 مساء: مالي x زامبيا (المجموعة الأولى)

20:00 مساء (الملعب الكبير بأغادير): مصر x زيمبابوي (المجموعة الثانية)

22:30 مساء : جنوب أفريقيا x أنغولا (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول

15:00مساء: نيجيريا x تنزانيا (المجموعة الثالثة)

17:30مساء (المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط): تونس x أوغندا (المجموعة الثالثة)

20:00 مساء: السنغال x بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

22:30 مساء: الكونغو الديمقراطية x بنين (المجموعة الرابعة)

الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول

15:00مساء (المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن: الجزائرx السودان (المجموعة الخامسة)

17:30مساء: بوركينا فاسو x غينيا الاستوائية (المجموعة الخامسة)

20:00 مساء: ساحل العاج x موزمبيق (المجموعة السادسة)

22:30 مساء: الكاميرون x الغابون (المجموعة السادسة)

الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول

15:00مساء: المغرب x مالي (المجموعة الأولى)

17:30مساء: زامبيا x جزر القمر (المجموعة الأولى)

20:00 مساء (الملعب الكبيربأغادير): مصر x جنوب أفريقيا (المجموعة الثانية)

22:30 مساء: أنغولا x زيمبابوي (المجموعة الثانية)

السبت 27 ديسمبر/كانون الأول

15:00 مساء (المجمع الرياضي بفاس): نيجيريا x تونس (المجموعة الثالثة)

17:30 مساء: أوغندا x تنزانيا (المجموعة الثالثة)

20:00 مساء: الكونغو الديمقراطية x السنغال (المجموعة الرابعة)

22:30 مساء: بنين x بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول

15:00مساء المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط): الجزائر x بوركينا فاسو (المجموعة الخامسة)

17:30مساء (المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط): غينيا الاستوائية x السودان (المجموعة الخامسة)

20:00 مساء: الكاميرون x ساحل العاج (المجموعة السادسة)

22:30 مساء: الغابون x موزمبيق (المجموعة السادسة)

إعلان

الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول

20:30 مساء: زامبيا x المغرب (المجموعة الأولى)

20:30 مساء: جزر القمر x مالي (المجموعة الأولى)

20:30 مساء (الملعب الكبيربأغادير): مصر x أنغولا (المجموعة الثانية)

20:30 مساء: زيمبابوي x جنوب أفريقيا (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول

20:00 مساء: نيجيريا x أوغندا (المجموعة الثالثة)

20:00 مساء (المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط): تنزانيا x تونس (المجموعة الثالثة)

22:30 مساء: بوتسوانا x الكونغو الديمقراطية (المجموعة الرابعة)

22:30 مساء: بنين x السنغال (المجموعة الرابعة)

الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول

20:00 مساء (المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط): غينيا الاستوائية x الجزائر (المجموعة الخامسة)

20:00 مساء (المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط): بوركينا فاسو x السودان (المجموعة الخامسة)

22:30 مساء: الكاميرون x موزمبيق (المجموعة السادسة)

22:30 مساء: ساحل العاج x الغابون (المجموعة السادسة)

– دور الـ16

3 يناير/كانون الثاني 2026

أول المجموعة الرابعة x ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

ثاني المجموعة الأولى x ثاني المجموعة الثالثة. (H2)

4 يناير/كانون الثاني 2026

ثاني المجموعة الثانية x ثاني المجموعة السادسة.

أول المجموعة الأولى x ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

5 يناير/كانون الثاني 2026

أول المجموعة الثانية x ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أول المجموعة الثالثة x ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

6 يناير/كانون الثاني 2026

أول المجموعة السادسة x الثاني من المجموعة الخامسة.

أول المجموعة الخامسة x ثاني المجموعة الرابعة.

– ربع النهائي

يقام في التاسع والعاشر من يناير/كانون الثاني 2026.

– الدور نصف النهائي

يقام النصف النهائي في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2026.

-مباراة المركز الثالث

تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يناير/كانون الثاني 2026.

-النهائي

يلعب النهائي يوم 18 يناير/كانون الثاني 2026.