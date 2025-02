جدول مباريات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"

ستقام بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وقبل أقل 11 شهرا من المباراة الافتتاحية، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الجمعة عن الجدول الكامل للمسابقة.

وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول في الرباط، بينما سيتواجه منتخب ساحل العاج حامل اللقب ضد منتخب الكاميرون، بطل أفريقيا 5 مرات.

وتقام مباريات أخرى في الجولة الأولى حيث تلتقي السنغال مع الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا مع تونس، ومصر مع جنوب أفريقيا.

وتستضيف 6 مدن و9 ملاعب منافسات البطولة، وستقام المباراة النهائية على الملعب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي يتسع لـ69 ألفا و500 مقعد.

Can December come already?

Here's what the #TotalEnergiesAFCON2025 groups look like after the Final Draw! 🙌 pic.twitter.com/QYQsAIu1e4

— CAF_Online (@CAF_Online) January 27, 2025