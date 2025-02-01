نوتنغهام يقسو على برايتون بسباعية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق نوتنغهام فورست توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه برايتون 7-0 في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وأنهى نوتنغهام الشوط الأول متقدما بـ3 أهداف نظيفة سجلها لويس دانك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ12 ومورغان جيبس وايت في الدقيقة 25، وكريستوفر وود في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، عزز نوتنغهام تقدمه بتسجيله 4 أهداف أخرى، من بينها هدفان لكريستوفر في الدقيقتين 64 و69 من ركلة جزاء، ليسجل 3 أهداف (هاتريك) في تلك المباراة، وأضاف نيكو وليامز الهدف السادس في الدقيقة 89 قبل أن يختتم جوتا سيلفا أهداف نوتنغهام في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أرسنال الوصيف، الذي يواجه مانشستر سيتي الأحد. في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني لنتونغهام فورست في آخر 4 مباريات بالدوري، وهو الأول له بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث بخماسية نظيفة.

وبات هذا الفوز هو الـ14 لنوتنغهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مثلها.

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في المقابل، تلقى برايتون هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، وأصبحت هذه هي الخسارة السادسة لبرايتون هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 10 أخرى.