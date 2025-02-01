موعد مباراة أرسنال ضد السيتي في الدوري الإنجليزي وقنوات البث المباشر

يواجه مانشستر سيتي أصعب اختبار لصحوته الأخيرة عندما يحلّ ضيفا على أرسنال في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعيش سيتي صحوة في الآونة الأخيرة بعد فوزه في 4 من مبارياته الخمس الأخيرة في البرميرليغ ليتقدم للمركز الرابع برصيد 41 نقطة وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة جعلت آماله في الاحتفاظ باللقب صعبة للغاية.

وتواجه كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مهمة صعبة للغاية محليا على ملعب الإمارات في شمال لندن لأن فريق مواطنه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لم يخسر على أرضه في 14 مباراة في الدوري وتحديدا منذ سقوطه أمام أستون فيلا 0-2 في أبريل/نيسان الماضي.

من ناحيته، لا يملك أرسنال ترف إهدار النقاط إذا ما أراد مواصلة مطاردته لليفربول الذي يتقدم عليه بفارق 6 نقاط مع مباراة مؤجلة للأخير ضد جاره إيفرتون.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام المباراة بعد غد الأحد، الثاني من فبراير/شباط 2025، على ملعب الإمارات، وتنطلق السابعة والنصف مساء (20:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي).

المواجهات السابقة:

34 فوزا لأرسنال.

24 فوزا لمانشستر سيتي.

14 تعادلا.