مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. مواجهة متجددة حافلة بالمفارقات الغريبة

للموسم الرابع على التوالي، تتجدد المواجهة المثيرة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهي مباريات اتسمت بالندية والقوة ولطالما حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

وأوقعت قرعة خروج المغلوب للبطولة الأوروبية العريقة، التي سُحبت أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، ولكن هذه المرة في مرحلة مبكرة للغاية، مما يعني أن البطولة ستخسر بالتأكيد واحدا من أبرز الأندية القوية.

Man City vs. Real Madrid. For the fourth year in a row.

This is going to be fun 🍿 pic.twitter.com/pIvlmyHUWI

