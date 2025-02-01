مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. مواجهة متجددة حافلة بالمفارقات الغريبة

للموسم الرابع على التوالي، تتجدد المواجهة المثيرة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهي مباريات اتسمت بالندية والقوة ولطالما حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

وأوقعت قرعة خروج المغلوب للبطولة الأوروبية العريقة، التي سُحبت أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، ولكن هذه المرة في مرحلة مبكرة للغاية، مما يعني أن البطولة ستخسر بالتأكيد واحدا من أبرز الأندية القوية.

Man City vs. Real Madrid. For the fourth year in a row. This is going to be fun 🍿 pic.twitter.com/pIvlmyHUWI — B/R Football (@brfootball) January 31, 2025

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ولطالما عرفت مواجهات الفريقين عديدا من المفارقات الغريبة التي من شأنها أن تُضفي مزيدا من الإثارة على مباراتي الذهاب والإياب المقررتين يومي الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025 على ملعب الاتحاد والأربعاء 19 من الشهر نفسه على ملعب سانتياغو برنابيو على التوالي.

وأُجبر الفريقان الكبيران على اللقاء في هذه المرحلة، بعدما أنهى ريال مدريد مرحلة الدوري في المركز الـ11 بينما استقر مانشستر سيتي في المركز الـ22 وبصعوبة بالغة.

Man City vs Real Madrid 🍿#UCLdraw pic.twitter.com/Buj7fiLzQl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2025

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وفي المجمل، التقى الفريقان في 12 مباراة من قبل، انتهت 5 منها بالتعادل في حين فاز ريال مدريد في 3، بينما انتصر السيتي في 4 مباريات.

وتاليا نتائج مباريات الفريقين التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا

موسم 2012-2013 دور المجموعات: ريال مدريد 3-2 مانشستر سيتي.

موسم 2012-2013 دور المجموعات: مانشستر سيتي 1-1 ريال مدريد.

موسم 2015-2016 ذهاب نصف النهائي: مانشستر سيتي 0-0 ريال مدريد.

موسم 2015-2016 إياب نصف النهائي: ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي.

موسم 2019-2020 ذهاب ثمن النهائي: ريال مدريد 1-2 مانشستر سيتي.

موسم 2019-2020 إياب ثمن النهائي: مانشستر سيتي 2-1 ريال مدريد.

موسم 2021-2022 ذهاب نصف النهائي: مانشستر سيتي 4-3 ريال مدريد.

موسم 2021-2022 إياب نصف النهائي: ريال مدريد 3-1 مانشستر سيتي (بعد التمديد).

موسم 2022-2023 ذهاب نصف النهائي: ريال مدريد 1-1 مانشستر سيتي.

موسم 2022-2023 إياب نصف النهائي: مانشستر ستي 4-0 ريال مدريد.

موسم 2023-2024 ذهاب ربع النهائي: ريال مدريد 3-3 مانشستر سيتي.

موسم 2023-2024 إياب ربع النهائي: مانشستر سيتي 1-1 ريال مدريد (3-4 بركلات الترجيح).

وبالنظر إلى هذه النتائج مع العودة إلى تاريخ البطولة، يتضح أنه في كل مرة يتجاوز فيها ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي من الأدوار الإقصائية ينجح النادي الملكي في النهاية في رفع الكأس ذات الأذنين.

وحصل ذلك بالفعل في مواسم 2015-2016 و2021-2022 و2023-2024 على حساب أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني على التوالي.

الأمر ذاته فعله مانشستر سيتي لكن في مرة وحيدة فقط، وحصل ذلك عندما أقصى "السيتزنس" ريال مدريد من الدور نصف النهائي لموسم 2022-2023، حيث تغلّب بعدها الفريق الإنجليزي في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد سجله الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري".

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وفي المرة الأولى التي تمكن فيها السيتي من إقصاء الريال من دوري الأبطال بموسم 2019-2020، توّقف مشوار الفريق الإنجليزي عند محطة ربع النهائي بعدما خسر بطريقة مفاجئة أمام ليون الفرنسي 1-3، حينها أقيمت المباريات من دور الثمانية حتى النهائي بنظام المباراة الواحدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومن مفارقات هذه المواجهة المتجددة أن الفريقين تناوبا على طرد بعضهما البعض من البطولة في كل مرة يتواجهان فيها بالأدوار الإقصائية، الأمر الذي يبعث القلق هذه المرة لدى أنصار حامل اللقب ريال مدريد.

2016: Real Madrid eliminated Man City

2020: Man City eliminated Real Madrid

2022: Real Madrid eliminated Man City

2023: Man City eliminated Real Madrid

2024: Real Madrid eliminated Man City

2025: Real Madrid vs Man City pic.twitter.com/ZTvjmxfN7h — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) January 31, 2025

وتاليا ما حدث في كل مرة يتقابل فيها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية: