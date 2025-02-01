صلاح يعزز صدارة ليفربول ويصبح سادس الهدافين التاريخيين بالبريميرليغ

توهج محمد صلاح نجم ليفربول بتسجيل هدفين ليقود فريقه لفوز صعب خارج أرضه على بورنموث بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) اليوم السبت.

سجل صلاح هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 21 هدفا، ويبتعد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وحقق المصري إنجازا تاريخيا جديدا بعدما بات خامس لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 5 مواسم مختلفة بالدوري الإنجليزي بعد كل من آلان شيرر وسيرجيو أغويرو وهاري كين وتييري هنري.

ورفع نجم ليفربول رصيده إلى 178 هدفا في الدوري الممتاز ليصبح سادسا في قائمة الهداف التاريخي للدوري الممتاز، متجاوزا فرانك لامبارد نجم تشلسي السابق الذي سجل 177 هدفا.

وحافظ محمد صلاح على مكانته باعتباره الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين ليفربول وبورنموث برصيد 11 هدفا في 12 مباراة.

محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول. 👑🇪🇬 محمد صلاح يتخطى فرانك لامبارد وينفرد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/V3sq90ktP8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025

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وعزز ليفربول بهذا الفوز الثمين تصدره لقمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما دفع بورنموث الثمن غاليا لإهداره الفرص السهلة على مدار الشوطين ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين متقدما بفارق 3 أهداف عن مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند. كما تخطى رقم لاعب الوسط الدولي السابق وأسطورة تشلسي فرانك لامبارد بتسجيله هدفه الرقم 178 في الدوري المحلي ليحتل المركز السادس في ترتيب أعلى الهدافين.

محمد صلاح يفتتح التسجبل لليفربول من علامة الجزاء. محمد صلاح يتساوى مع فرانك لامبارد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/qHitjmYFG4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025

وواصل إيفرتون صحوته منذ أن تسلم الأسكتلندي ديفيد مويس تدريبه للمرة الثانية وحقق فوزا صريحا على ليستر سيتي برباعية نظيفة، بينها هدفان لمهاجمه البرتغالي بيتو (الدقيقة 6 و45+2)، في حين سجل الآخرين المالي عبداللاي دوكوريه (الدقيقة الأولى) والسنغالي إيليمان ندياي (الدقيقة 90).

سقوط نيوكاسل ونوتنغهام فورست يرتقي للوصافة

بات نوتنغهام فوريست شريكا مؤقتا مع أرسنال في الوصافة بعد أن اكتسح مضيفه برايتون 7-0، معادلا بذلك أكبر انتصار حققه في المستوى الأول (دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز) منذ فوزه على تشلسي بالنتيجة عينها في أبريل/نيسان 1991.

وسقط نيوكاسل على أرضه أمام فولهام 1-2. سجل للفائز مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس (الدقيقة 61) والبرازيلي رودريغو مونيز (الدقيقة 82)، بعد أن تقدم نيوكاسل بهدف جايكوب مورفي (الدقيقة 37).

واكتسح إيفرتون خصمه ليستر سيتي 4-0 ليواصل النادي الذي يتخذ من ميرسيسايد مقرا له صحوته تحت قيادة المدرب ديفيد مويس محققا انتصاره الثالث تواليا.

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وحقق ساوثهامبتون ثاني انتصار، إذ سجل بول أونواتشو هدفا متأخرا قاد به الفريق للفوز 2-1 على مضيف إبسويتش تاون اليوم السبت.