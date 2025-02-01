شاهد.. أسرع رابع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل المالي عبد الله دوكوري لاعب وسط إيفرتون أسرع هدف في تاريخ فريقه ورابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح دوكوري التسجيل لإيفرتون بعد مرور 10:18 ثوان من بداية مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي بالمرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي.

وشتت جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الكرة بعيدا، ليستحوذ عليها دوكوري قبل أن يسدد كرة زاحفة في أقصى مرمى ليستر سيتي.

وحسب أوبتا سبورت، الشركة البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فإن هذا هو أسرع هدف في تاريخ إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز ورابع أسرع هدف في تاريخ المسابقة.

ABDOULAYE DOUCOURÉ VIENT DE MARQUER DANS CET EVERTON – LEICESTER AU BOUT DE DIX SECONDES DE JEU 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/WQdXFtiAgV — Le Football en VOD LXXV (@LeLxxv9258) February 1, 2025

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

7:69 ثوان: هدف الأيرلندي شان لونغ لاعب ساوثهامبتون أمام واتفورد في موسم 2018-2019.

9:11 ثوان: هدف الدانماركي فيليب بيلينغ لاعب بورنموث أمام أرسنال في موسم 2022-2023.

9:82 ثوان: هدف الإنجليزي ليدلي كينغ لاعب توتنهام أمام برافورد في موسم 2000-2001.

10:18 ثوان: المالي عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون أمام نوتنغهام فورست 2024-2025.

10:52 ثوان: الإنجليزي آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في موسم 2002- 2003.