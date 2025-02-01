حالة تحكيمية جديدة غريبة في الليغا

شهدت مباراة ليغانيس وضيفه رايو فاليكانو -أمس الجمعة- في الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

واقتنص رايو فاليكانو فوزا صعبا من مضيفه ليغانيس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب دي بوتاركي بافتتاح الجولة الـ21 من الليغا.

ففي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة سقط الصربي داركو براساناك لاعب ليغانيس داخل منطقة جزاء رايو، لكن الحكم كوينتيرو غونزاليس أمر بمواصلة اللعب قبل أن يطلب منه زميله إغليسياس فيلاتويفا في غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار" مراجعة اللقطة.

وبالفعل شاهد غونزاليس اللقطة ثم أشار إلى العلامة البيضاء داخل منطقة الـ18 محتسبا ركلة جزاء لصالح ليغانيس، حيث تقدّم ميغيل دي لافوينتي لاعب ليغانيس لتسديد الركلة لكن أوغستو باتالا حارس رايو تصدى للكرة لتصل إلى فالنتين روسيير الذي أكملها في الشباك، مسجلا هدف التعادل للفريق المحلي.

Primer partido de la jornada y ya tenemos polémica asegurada. Esto va a traer cola. No entiendo, y nunca lo haré, eso de beneficiar al infractor. ¿Por qué se repite si están ambos dentro del área? Además, Rossier “saca” ventaja. pic.twitter.com/yxciO9OaXE — Tucán (@letrasdetucan) January 31, 2025

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غير أن فرحة روسيير وجماهير ليغانيس لم تدم طويلا، إذ طلب حكم الفار من زميله في الساحة مراجعة اللقطة، وتبيّن خلالها أن اللاعب الذي تابع الكرة كان قد دخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ، ليقرّر غونزاليس إعادة تنفيذ ركلة الجزاء تطبيقا للقانون.

ونفّذ دي لا فوينتي ركلة الجزاء المُعادة مرة أخرى ليكرّر باتالا حارس رايو نجاحه في صد الكرة، مبقيا على النقاط الثلاث لفريقه ومتوجا نفسه بطلا للمباراة وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويشير أحد بنود المادة 14 من قانون كرة القدم إلى ضرورة إعادة تنفيذ ضربة الجزاء إذا تدخل لاعب بطريقة مخالفة واستفاد من اللعبة.

وأوضحت ماركا "عندما يتقدم لاعب إلى داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ ويؤثر على اللعبة فيجب إعادة تنفيذ الركلة، أما في حال عدم تأثيره على اللعبة فيتم احتساب الهدف".

وأضافت "في حال عدم تسجيل هدف، عندما يتقدم لاعب داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ وكان له تأثير على اللعب يُعاد تنفيذ الركلة، أما إذا لم يؤثر فلا يُعاد تنفيذها".

وتؤكد ماركا أن الحالة الثانية هي التي تم تطبيقها في مباراة ليغانيس ورايو فاليكانو، حيث أثّر اللاعب روسيير على اللعب، لذا تم إعادة تنفيذ ضربة الجزاء.

وارتقى رايو فاليكانو مؤقتا إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما تجمّد رصيد ليغانيس عند 23 نقطة أبقته في المركز الـ16.