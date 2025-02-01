بند سري في تمديد عقد أراوخو مع برشلونة

كشف تقرير إسباني عن بند مفاجئ في العقد الجديد الذي وقّعه الأوروغوياني رونالد أراوخو مع فريقه الحالي برشلونة، والذي يمتد حتى صيف عام 2031.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي تمديد عقد قائده أراوخو (25 عاما) لمدة 6 مواسم، لينجح النادي الكتالوني في الإبقاء على واحد من أهم لاعبيه الحاليين.

تمديد عقد رونالد أراوخو حتى 30 يونيو/حزيران 2031. وقع المدافع الدولي الأوروغوياني عقده الجديد اليوم الخميس بحضور الرئيس جوان لابورتا، ونائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو. pic.twitter.com/Vv3u3mHYYD — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 23, 2025

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد بلغت مليار يورو، لكن هذا الرقم سينخفض بشكل كبير في فترة زمنية محددة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن قيمة كسر العقد ستنخفض إلى 70 مليون يورو في الأيام العشرة الأولى من يوليو/تموز 2025، وأطلقت عليه وصف "بند الهروب".

🚨😯 Cláusula con vía de escape… durante 10 días en julio ✍ Informa @luis_f_rojo https://t.co/H2ZcVPF4B8 — MARCA (@marca) February 1, 2025

وبإمكان أراوخو الاستفادة من هذا البند "المؤقت" والرحيل عن برشلونة إلى أي نادي آخر يرغب في ضمه شريطة دفع هذا المبلغ في الفترة الزمنية المحددة أعلاه.

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وشددت "ماركا" على أن قيمة الشرط الجزائي ستعود إلى مليار يورو في 11 يوليو/تموز 2025.

وكان أراوخو قال بعد توقيع عقده الجديد مع برشلونة "النادي قدّرني كثيرا، لطالما أردت البقاء هنا، وقد أثبتّ ذلك في كل مباراة، سأضحي بحياتي من أجل هذا القميص".

وسجل أراوخو هدفا يوم الأربعاء الماضي في مباراة برشلونة وأتالانتا الإيطالي في الجولة الختامية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وحينها احتفل بالإشارة إلى بقائه مع الفريق الكتالوني.

وتقول ماركا "الآن سيتعين علينا الانتظار حتى الصيف المقبل لنرى ما سيحدث، لكن بناء على كلمات أراوخو يبدو أنه لن يستخدم هذا البند".

وحاول يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع أراوخو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث قدّم عرضا إلى برشلونة بقيمة 35 مليون يورو، لكن إدارة البلوغرانا رفضت ذلك باعتباره "غير كاف"، إذ ترى أن قيمة اللاعب تبلغ 100 مليون يورو.

وأكدت "ماركا" أن محاولة يوفنتوس هذه ساهمت في تسريع تحرك إدارة برشلونة من أجل حسم مسألة تجديد عقد أراوخو، وهذا ما تم في النهاية.

ووصل أراوخو إلى برشلونة عام 2018 قادما من فريق بوسطن ريفير في أوروغواي، وفي ذلك الوقت لعب لصفوف برشلونة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 خاض أراوخو مباراته الأولى مع الفريق الأول، ومنذ ذلك الحين دافع عن قميص البلوغرانا في 156 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف، وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.