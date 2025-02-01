رياضة|بطولات أوروبية

برشلونة يحل أزمة الملعب البيتي في دوري الأبطال

برشلونة سيخوض مبارياته المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب مونتجويك (رويترز)
1/2/2025

تنفست إدارة برشلونة الإسباني الصعداء بعد حدوث انفراجة كبيرة تتعلق بمكان إقامة المباريات البيتية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ومن المفترض أن تنتهي الاتفاقية بين النادي وبلدية برشلونة والمتعلقة بإقامة مباريات البلوغرانا على ملعب مونتجويك الأولمبي يوم 31 مارس/آذار المقبل، الأمر الذي تسبب بصداع كبير للإدارة لتمديد هذه الاتفاقية التي واجهت صعوبات جمة بسبب ارتباط الملعب بإقامة فعاليات فنية وثقافية قبل انقضاء الموسم الجاري.

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وتلقت إدارة برشلونة الضوء الأخضر من قبل بلدية المدينة من أجل إكمال مباريات الموسم الحالي على ملعب لويس كامبيونيس (مونتجويك) الأولمبي، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت أنه بمجرد التأكد من عدم إقامة الحفل الموسيقي لفرقة "رولينغ ستونز" على الملعب في مايو/أيار المقبل سارع برشلونة إلى تقديم طلب تمديد إقامة مبارياته في مونتجويك حتى نهاية الموسم.

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وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن بلدية برشلونة منحت النادي الضوء الأخضر من أجل استكمال الموسم في مونتجويك، ويتبقى فقط التوقيع على وثائق اتفاقية تمديد إيجار الملعب، خاصة أن الاتفاقية الحالية تنتهي يوم 31 مارس/آذار 2025.

وبذلك، حل برشلونة أزمة إقامة مبارياته الأوروبية المقبلة، إذ تمنع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفرق من تغيير ملاعبها المعتمدة في الأدوار الإقصائية، علما بأن البلوغرانا نجح لتوه في بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبالتوازي مع ذلك، يبذل برشلونة جهودا حثيثة من أجل تجهيز ملعب سبوتيفاي كامب نو لاستضافة المباريات خلال مايو/أيار المقبل، وتحديدا موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويحتفظ برشلونة بخطته الأصلية الرامية إلى العودة لملعب كامب نو وخوض المباريات بسعة جماهيرية تصل إلى 60 ألف متفرج.

وجاء في بيان رسمي أصدره برشلونة أول أمس الخميس "يريد النادي التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو إقامة مباريات في نهاية هذا الموسم بملعب سبوتيفاي كامب نو، لذا ستتضاعف الجهود لتحقيق هذا الهدف".

Seats start to be placed in the stands of Spotify Camp Nou, in Barcelona, Spain, on November 11, 2024. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)
برشلونة لم يفقد الأمل بالعودة إلى ملعب كامب نو وخوض بعض مباريات الليغا على ملعب كامب نو (رويترز)

 

وفي الوقت نفسه، قدّمت شركة "ليماك كونستركشن" المسؤولة عن أعمال البناء والتجديد في ملعب كامب نو ضمانات لبرشلونة بأن الأعمال ستسمح للفريق بالعودة قبل نهاية الموسم الجاري.

ويقترب برشلونة وبلدية المدينة من التوقيع على اتفاقية تسمح للأول بمواصلة العمل في الملعب الجديد على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يساعد النادي على العودة أسرع إلى كامب نو.

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المصدر : إلباييس الإسبانيّة

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