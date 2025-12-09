هل ينتقل ليفاندوفسكي إلى ميلان في الميركاتو الشتوي؟

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من خلال عقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ميلان، الذي يرغب بالفعل في التعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع برشلونة، يريد تبكير هذه العملية لتتم خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني 2026.

ميلان يخطط لضم ليفاندوفسكي

ومن أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن ليفاندوفسكي (37 عاما) أبدى ميلان استعداده لعرض مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو ضمن صفقة تبادلية.

🚨 AC Milan have held new talks with the agents of Barcelona striker Robert Lewandowski. 🔴⚫ The Rossoneri are pushing to sign the 37-year-old, who enters the final 6 months of his Barça contract in January… 👀 A swap deal has even been discussed — with Christopher Nkunku… pic.twitter.com/a9MNBPwkGv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 8, 2025

ووضعت إدارة "الروسونيري" على جدول أعمالها عقد اجتماع قريب مع وكيل الأعمال بيني زهافي وهو ممثل ليفاندوفسكي ونكونكو، من أجل استكشاف مدى قابلية إنجاز الصفقة.

ويمتلك ميلان مبررات موضوعية وأخرى معنوية لتوجيه أنظاره نحو المهاجم البولندي، فالفريق يتربّع حاليا على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (31 نقطة) بفارق الأهداف عن نابولي، ومن شأن التعاقد مع هداف بقيمة ليفاندوفسكي تعزيز حظوظه في الظفر بلقب "الإسكوديتو" خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي الوقت نفسه يسود انطباع داخل ميلان أن ليفاندوفسكي بدأ يفقد بعضا من مكانته في برشلونة مقارنة بفيران توريس، وهذا "عامل آخر يغذّي التبادل الافتراضي" من وجهة نظر النادي الإيطالي.

ليفاندوفسكي يرفض ترك برشلونة

في السياق ذاته، نفت مصادر مقرّبة من اللاعب البولندي وبشكل قاطع احتمال حدوث مثل هذه الصفقة، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويركّز ليفاندوفسكي حاليا على إكمال عقده مع برشلونة والفوز بالألقاب مع الفريق الكتالوني قبل حسم مستقبله بشكل نهائي.

خلال الموسم الحالي شارك ليفاندوفسكي مع برشلونة في 16 مباراة بجميع البطولات، وسجل 8 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن أرقام اللاعب الفرنسي نكونكو لا تشجّع برشلونة على التفكير في هذه الصفقة من الأساس.

ووصل نكونكو إلى ميلان في الصيف الماضي قادما من تشلسي، في صفقة بلغت 37 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات.

ومنذ ذلك الحين شارك اللاعب في 12 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفا وصنع مثله وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.