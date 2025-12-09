رياضة|أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا والتشكيلتان والقنوات الناقلة

كومبو يجمع مبابي هداف ريال مدريد وهالاند هداف مانشستر سيتي
موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا (وكالات)
Published On 9/12/2025
|
آخر تحديث: 18:16 (توقيت مكة)

حفظ

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 لكرة القدم، والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للمباراة.

يحتل ريال مدريد المركز الخامس في ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بثلاث نقاط، ويأتي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأصبح ريال مدريد محل شك بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو واحتلاله المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف غريمه برشلونة المتصدر بأربع نقاط.

وفي المقابل، تتصاعد ثقة مانشستر سيتي ونتائجه بالدوري الإنجليزي الممتاز واحتلاله المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ليطارد أرسنال المتصدر بفارق نقطتين فقط.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 07: Jude Bellingham of Real Madrid looks dejected after the Celta Vigo second goal scored by Williot Swedberg during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and RC Celta de Vigo at Estadio Santiago Bernabeu on December 07, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
الحزن يرتسم على وجوه لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (غيتي)

ما موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا؟

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة لدوري الأبطال، غدا الأربعاء العاشر من ديسمبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال.

وتبدأ المباراة الساعة 23:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والأردن والعراق، 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب والجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال؟

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.

وستُنقل المباراة عبر قناة:

  • beIN SPORTS HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد

كورتوا، روديغر، فالفيردي، كاريراس، أسينسيو، تشواميني، كامافينغا، أردا غولر، بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيلة مانشستر

دوناروما، روبن دياز، أوريلي، نونيز، غفارديول، فيل فودين، دوكو، سيلفا، ريجينديرز، غونزاليس، هالاند.

المصدر: الجزيرة

إعلان