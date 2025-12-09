موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا والتشكيلتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 لكرة القدم، والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للمباراة.

يحتل ريال مدريد المركز الخامس في ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بثلاث نقاط، ويأتي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وأصبح ريال مدريد محل شك بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو واحتلاله المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف غريمه برشلونة المتصدر بأربع نقاط.

وفي المقابل، تتصاعد ثقة مانشستر سيتي ونتائجه بالدوري الإنجليزي الممتاز واحتلاله المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ليطارد أرسنال المتصدر بفارق نقطتين فقط.

ما موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا؟

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة لدوري الأبطال، غدا الأربعاء العاشر من ديسمبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال.

وتبدأ المباراة الساعة 23:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والأردن والعراق، 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب والجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال؟

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.

وستُنقل المباراة عبر قناة:

beIN SPORTS HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد

كورتوا، روديغر، فالفيردي، كاريراس، أسينسيو، تشواميني، كامافينغا، أردا غولر، بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيلة مانشستر

دوناروما، روبن دياز، أوريلي، نونيز، غفارديول، فيل فودين، دوكو، سيلفا، ريجينديرز، غونزاليس، هالاند.