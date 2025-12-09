يعود دوري أبطال أوروبا إلى ملعب كامب نو بعد أكثر من 3 سنوات، حين يستضيف برشلونة نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراة يسعى فيها الفريق الكتالوني لتصحيح مساره بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الخامسة أمام تشلسي الإنجليزي.

وتعرض خط دفاع برشلونة للاختراق بسهولة في تلك المباراة، في حين تكبد فرانكفورت نفس الخسارة أمام أتالانتا.

وبرشلونة، الذي فشل في تحقيق الاستقرار على المستوى الأوروبي هذا الموسم، حقق فوزا واحدا فقط في آخر 4 مباريات له بدوري الأبطال، في حين سجل الفريق 11 هدفا في آخر 3 مباريات محلية، بما في ذلك مباراة مثيرة ضد ريال بيتيس انتهت بفوز النادي الكاتالوني 5-3 بفضل الأهداف الثلاثة (هاتريك) لفيران توريس وهدفين لروني بردغجي ولامين جمال.

موعد مباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة اليوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "الكامب نو" في برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

bein sports 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

الفريق الكتالوني، الذي جمع 7 نقاط من 5 مباريات بواقع فوزان وتعادل وخسارتان، يحتل حاليا المركز الـ18 بجدول الترتيب، وهو ترتيب متراجع جدا وبشكل غير متوقع لفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يعاني فرانكفورت من تراجع كبير بعد أن استقبل 13 هدفا في آخر 4 مباريات، بما في ذلك خسارة بسداسية أمام لايبزغ، ويواجه الفريق الألماني صعوبات دفاعية حقيقية، وهو ما سيجعل مهمته في كامب نو صعبة للغاية.

ومع ذلك، تاريخ المواجهات بين الفريقين يعطي فرانكفورت بصيص أمل، إذ لم يخسر أمام برشلونة في لقاءاته السابقة المباشرة، إذ تعادل بهدف لمثله وفاز على البرسا 3-2 في ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021-2022.

التشكيلتان المتوقعتان

برشلونة: غارسيا، كوندي، كوبارسي، غارسيا، بالدي، دي يونغ، بيدري، لوبيز، لامين جمال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

أنتراخت فرانكفورت: زيترر، كولينز، كوخ، ثيات، براون، شعيبي، سخيري، دوان، غوتزه، كناوف، نغانكام.