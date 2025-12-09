يأمل المنتخب الجزائري في حسم تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الحالي، وذلك عندما يلاقي نظيره العراقي الذي ضمن بالفعل تأهله إلى تلك المرحلة من البطولة.

ويتقابل المنتخبان لحساب المجموعة الرابعة، حيث يتصدر العراق الترتيب برصيد 6 نقاط بانتصارين على البحرين 2-1 وعلى السودان 2-صفر، في حين يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثاني وله 4 نقاط من تعادل سلبي مع السودان وفوز كاسح على البحرين 5-1.

موعد مباراة العراق ضد الجزائر في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "خليفة الدولي".

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الجزائر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق ضد الجزائر في كأس العرب 2025:

bein sports

mbc مصر

أبو ظبي الرياضية 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وكشر المنتخب الجزائري، حامل اللقب، عن أنيابه عندما حقق أكبر نتائج البطولة في الجولة الماضية بانتصار عريض وضع من خلاله قدما في دور الثمانية، ويحتاج فقط فريق المدرب مجيد بوقرة للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل دون سيناريوهات معقدة، أو حتى الخسارة مع عدم فوز السودان على البحرين بنتيجة كبيرة.

ولذا فإن الفرصة تبدو مواتية للغاية لتأهل العراق والجزائر، لكن تبقى حسابات الصدارة تشغل كل منهما خاصة بعدما اتضحت معالم المجموعة الثالثة التي يتصدرها منتخب الأردن بـ6 نقاط وضمن بالفعل التأهل في المركز الأول، مما يعني أن وصيف المجموعة الرابعة سيضرب موعدا ناريا مع الأردن في دور الثمانية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات القوية التي يقدمها المنتخب الأردني منذ بداية البطولة.

لذا فإن المنتخب الجزائري ربما تكون طموحاته أكبر في الفوز على العراق وحسم الصدارة لمصلحته حتى يضمن مواجهة أسهل نسبيا، ضد الوصيف سواء مصر أو الإمارات أو الكويت، عطفا على المستويات التي قدمها الثلاثي الأخير والتي تبدو أقل فنيا من الأردن.

إعلان

أما منتخب العراق الذي تمثل البطولة بالنسبة له فرصة قوية للاستعداد لدور الملحق العالمي المؤهل للمونديال، فإنه يسعى هو الآخر بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد لأن ينافس على اللقب، بعدما حسم التأهل ويتطلع للخطوة القادمة، وتبدو مواجهة المنتخب الجزائري المتحفز فرصة لاختبار قوته.

في المقابل فإن منتخب العراق، البطل التاريخي للمسابقة، اكتسب ثقة من الفوز على السودان الذي كان ندا قويا في مباراة الفرص الضائعة، واستفاد من تألق مهند علي وأمجد عطوان وعلي جاسم كعناصر يمكنها صناعة الفارق في الهجوم.

السودان ضد البحرين

ويدخل منتخب السودان مواجهته ضد البحرين اليوم الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والبحرين، الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السودان، وهو يقاتل على فرصة وحيدة وأخيرة للتأهل، تتمثل في خسارة الجزائر من العراق، وفوز المنتخب السوداني على نظيره البحريني، مع مراعاة فارق الأهداف أيضا الذي من الواضح أنه في مصلحة الجانب الجزائري بعد اكتساح البحرين بخماسية.

وتعد بطولة كأس العرب بالنسبة للغاني كواسي أبياه مدرب السودان فرصة إعداد جدية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وربما يكون قد استفاد بالفعل من ظهور بعض لاعبيه بمستوى جيد على غرار المهاجم والقائد محمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى عمار طيفور وجون مانو ومصطفى كرشوم، مع دروس مستفادة بضرورة الحسم واستغلال الفرص، وهو ما كان ينقص المنتخب السوداني ضد الجزائر والعراق.

أما البحرين فبعد الخسارة القاسية ضد الجزائر، واعتذار المدرب الكرواتي دراغان تالالايتش على هذه النتيجة، فإن أقل ما يمكن أن يقدمه هو فوز شرفي على السودان حتى ولو لم يكن كافيا للتأهل، بعدما فقد المنتخب البحريني كل حظوظه بهزيمتين متتاليتين.