تتسابق منتخبات مصر والإمارات والكويت على بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بانتهاء منافسات المجموعة الثالثة.

وتختتم منافسات المجموعة بمباراتين في توقيت واحد، حيث يلعب منتخب مصر ضد الأردن بينما يلتقي منتخبا الكويت والإمارات في قمة خليجية نارية.

موعد مباراة الأردن ومصر في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم 9 ديسمبر/كانون الأول على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية.

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والأردن، الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر في كأس العرب 2025

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الرياضية السعودية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمّان الرياضية (تعليق محمد النحوي)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وحجز منتخب الأردن بقيادة مديره الفني المغربي جمال السلامي، بطاقة التأهل الاولى من المجموعة بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين على الإمارات بنتيجة 2-1والكويت بنتيجة 3-1.

ورغم ضمان التأهل، فإن السلامي ونجوم النشامى، علي علوان ويزن النعيمات وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، أكدوا أنهم سيخوضون مواجهة مصر بكل قوة، لأن هدفهم الفوز في كل المباريات، وعينهم على التتويج بلقب البطولة مع تأكيدهم أيضا على قوة منتخب مصر، وأنه فريق عريق، ولديه شخصية البطل، كونه الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا.

أما منتخب مصر بقيادة مديره الفني حلمي طولان، ونجومه عمرو السولية ومحمد النني ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومروان حمدي، يدخلون مواجهة الأردن ولديهم أكثر من فرصة للتأهل.

سيناريوهات تأهل مصر والكويت والإمارات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

بدأ "الفراعنة" مشوارهم في كأس العرب بتعادلين أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة 1-1، لذا فإن فوزه على الأردن يضمن له التأهل مباشرة بفض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الإمارات والكويت.

كما أن التعادل أمام الأردن من شأنه أن يضمن التأهل لمنتخب مصر برفع رصيده إلى ثلاث نقاط بشرط أن تنتهي مباراة الكويت والأردن بالتعادل بأي نتيجة، لأنه بذلك سيكون رصيد الفريقين نقطتين فقط.

والخسارة أمام الأردن من شأنها أيضا أن تؤهل منتخب مصر لدور الثمانية بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل بنتيجة تصعد بالفراعنة بفارق الأهداف أو اللجوء لقاعدة اللعب النظيف أو التصنيف العالمي.

الإمارات ضد الكويت

أما منتخبا الإمارات بقيادة مديره الفني الروماني كوزمين أولاريو والكويت بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، لا بديل أمامهما سوى تحقيق الفوز في المباراة التي تقام اليوم الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات وعلى ملعب "974" المونديالي.

وفوز الكويت أو الإمارات يرفع رصيد كل منهما إلى 4 نقاط ويضمن لهما التأهل بشرط انتهاء مباراة مصر والأردن بالتعادل أو فوز النشامى.

أما في حالة انتهاء المباراة "الأزرق" الكويتي و"الأبيض" الإماراتي بالتعادل مع فوز الأردن على مصر، تتساوى منتخبات مصر والكويت والإمارات برصيد نقطتين، وينتظرون حسابات معقدة للتأهل استنادا إلى فارق الأهداف واللعب النظيف قبل اللجوء للتصنيف العالمي.