ضربة موجعة لريال مدريد.. غياب محتمل لمبابي ضد السيتي

لم ينضم كيليان مبابي إلى زملائه خلال الحصة التدريبية التي تسبق مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة.

ويستضيف النادي الملكي نظيره مانشستر سيتي على ملعب برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال لعب مبابي ضد مانشستر سيتي غير مؤكد مع اقتراب موعد المباراة التي ستقام الأربعاء ضمن الجولة السادسة من البطولة القارية.

ويعاني المهاجم من كسر في إصبعه وآلام عضلية في ساقه اليسرى لم تهدأ تماما، مما أثر على مشاركته في آخر تدريب لريال مدريد.

وتعرض مبابي لكسر في إصبع البنصر لليد اليسرى خلال مواجهة سيلتا فيغو بالدوري الإسباني، إثر سقوطه بشكل سيئ.

وكشفت صحيفة "ماركا" أنه على الرغم من أن الجهاز الفني لم يستبعد ضمه إلى التشكيلة، فإن القرار النهائي سيعتمد على حالة اللاعب في الساعات التي تسبق المباراة.

وأضافت أن النجم الفرنسي موجود حاليا في قائمة اللاعبين المستدعين، في انتظار التأكيد الرسمي من ريال مدريد والقرار النهائي من اللاعب نفسه، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في مشاركته في المباراة.

مشاركة محدودة

في حال توافره، ستكون مشاركة مبابي محدودة للغاية، وهو أمر يقلق المدرب نظرا لتأثيره المحتمل على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية.

الحذر سائد، لكن أهمية المباراة تستدعي استنفاد جميع الخيارات قبل تأكيد غيابه.

وتقول مصادر في النادي أن "هناك شكا كبيرا، وإذا لعب، فستكون مشاركته محدودة للغاية".

غياب 7 لاعبين

في ظل الوضع الراهن، يُخاطر ريال مدريد أيضا بغياب 7 لاعبين هم: داني كارفاخال، وترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وإيدر ميليتاو، ودافيد ألابا، وفيرلان ميندي، وإدواردو كامافينغا.

ولتعزيز الفريق، استدعى تشابي ألونسو 3 لاعبين شباب من أكاديمية لا فابريكا لديهم فرص جدية للعب هم: فالديبيناس، وخوان مارتينيز، وسيستيرو.