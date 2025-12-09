ريال مدريد ينهار من الداخل وتراجع النتائج يثير قلق جماهيره

أصبح ريال مدريد مادة دسمة لوسائل الإعلام الإسبانية بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مما دفعها للحديث كثيرا عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

ولم يحقق ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو سوى انتصار وحيد في المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها في الدوري الإسباني، إذ تعادل 3 مرات وفاز على أتلتيك بلباو، قبل أن يخسر على ملعبه سانتياغو برنابيو بشكل صادم أول أمس الأحد الماضي أمام سيلتا فيغو بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ15.

ريال مدريد ينهار من الداخل والنتائج تثير قلق جماهيره

وعلّقت صحيفة "آس" الإسبانية على ذلك بالقول "كثيرة هي العلل التي تضرب ريال مدريد، وقد تجلّت بوضوح في ليلة مشؤومة أمام سيلتا فيغو".

وأضافت "في تلك الليلة تبين أن الفوز على أتلتيك بلباو في سان ماميس ما هو إلا عودة وهمية، وعليه فإن ريال مدريد بلغ نقطة تحول حرجة تستدعي حلولا فورية".

وأشارت إلى أن الفريق فقد في المباراة الأخيرة تحديدا واحدة من أفضل ميزاته في الفترة الأخيرة، وهي استرجاع الكرة في منتصف ملعب الفريق المنافس، إذ لم يتمكن من فعل ذلك أمام سيلتا سوى 6 مرات فقط.

وبدت منظومة الضغط التي اعتمدها ألونسو "مثقوبة من كل الجهات" بلا طاقة ولا صلابة تكتيكية تمكن من استرجاع الكرة من المنافس، وحتى في الحالات النادرة التي نجح ريال مدريد في ذلك بدا الفريق مفككا ومتباعد الخطوط وعاجزا عن مجاراة "حركية" سيلتا فيغو.

هذا الخلل زاد جرأة لاعبي سيلتا فيغو، وهو ما تسبب لاحقا في انهيار ريال مدريد "بسهولة مفرطة"، على حد وصف الصحيفة.

وأنهى الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور المباراة دون أي استخلاص بسبب عدم الضغط بالطريقة الصحيحة على مدافعي سيلتا، في وقت أساء فيه زميلاهما أردا غولر وجود بيلينغهام التمركز في وسط الملعب، في حين ركض فيدي فالفيردي "بلا تفكير"، وبدا أوريلين تشواميني وحيدا في خط الوسط.

وجسّد الهدف الأول الذي استقبله ريال مدريد المشهد الدفاعي للفريق، إذ استغرقت اللعبة 39 ثانية حتى هز شباك الفريق الملكي بسبب التباعد بين الخطوط، والإهمال لدى عدد من اللاعبين وغياب الحلول الجماعية.

وختمت الصحيفة بالقول "ريال مدريد يتفكك وينهار من الداخل، يكاد لم يتبق أثر للخطاب الذي روّج له ألونسو عند قدومه، المدرب في دائرة الضوء لكن اللاعبين أيضا غير محصنين من النقد".

ويوجد ريال مدريد الآن في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يقف على بعد 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.