رفض مصري لأنشطة دعم "الشذوذ" في مباراة إيران بكأس العالم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه بشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم (المثلية الجنسية) خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران، والمقررة إقامتها في مدينة سياتل الأميركية يوم 26 يونيو/حزيران 2026 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد المصري في الخطاب المرسل إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، أنه تم تداول معلومات تفيد بقرار اللجنة المحلية المنظمة

وتخطيطها لإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم (المثلية الجنسية) خلال تلك المباراة، وأنه يرفض تماما مثل هذه الأنشطة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، لا سيما في المجتمعات العربية والإسلامية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف تحصل على تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟

كيف تحصل على تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟ list 2 of 2 جدول وتوقيت مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 end of list

وأوضح الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه مع التزام فيفا بضمان بيئة محترمة وترحّب بجميع الجماهير، ومن أجل الحفاظ على روح الوحدة والسلام، فإنه من الضروري تجنب إدراج أنشطة من الممكن أن تثير حساسيات ثقافية ودينية بين المشجعين، الحاضرين من كلا البلدين، وهما مصر وإيران، خاصة أن تلك الأنشطة تتعارض ثقافيا ودينيا مع البلدين.

واستند الاتحاد المصري في خطابه إلى مبادئ فيفا المقررة في لائحة النظام الأساسي، وتحديدا المادة الرابعة التي تؤكد الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية، والحفاظ على الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، خلال مسابقات فيفا، وضمان عدم استخدام كرة القدم منصة للترويج لقضايا تكون ذات حساسية أو طابع خلافي.

كما استند الاتحاد المصري إلى قانون فيفا التأديبي، ولوائح الفعاليات، التي تؤكد صراحة أنه يجب أن تبقى مسابقات فيفا خالية من أي مظاهر تثير التوتر أو سوء الفهم أو النزاع بين جماهير من خلفيات مختلفة.

كما استند الاتحاد إلى مبدأ فيفا الراسخ حول احترام الثقافات وتشجيع جميع الأطراف على تنظيم الفعاليات بشكل يراعي معتقدات وهويات المجتمعات المشاركة، وبالتالي من أجل ضمان إقامة المباراة في أجواء يسودها الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط.

إعلان

وختم لاتحاد المصري خطابه برفض تلك الدعوات بشكل قاطع، ويطالب فيفا بعدم إقامة أي فعاليات أو عروض ذات صلة بفعاليات دعم (المثلية) داخل الملعب يوم المباراة.