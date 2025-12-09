خاض برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مباراته الأخيرة ضد ريال بيتيس بتشكيلة تاريخية غابت عن الفريق الكتالوني ما يقرب من قرن كامل.

وعاد برشلونة السبت الماضي بانتصار ثمين من أرضية ملعب لا كارتوخا بفوزه على ريال بيتيس 5-3 في المباراة المجدولة لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة أمام بيتيس تدخل التاريخ

وبدأ الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة تلك المباراة أمام فريق قوي، بتشكيلة أساسية بلغ متوسط أعمار لاعبيها 23.34 عاما وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت أن هذه التشكيلة تُعد الأصغر في تاريخ النادي الكتالوني في آخر 95 عاما.

ولم يحدث في تاريخ برشلونة أمر مماثل منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 1930، حين بدأ الفريق الكتالوني مباراته ضد راسينغ سانتاندير ضمن الجولة الرابعة لموسم 1931/1930 بتشكيلة وصل معدّل أعمار لاعبيها 23.09 عاما.

وأشارت "آس" إلى أنه تم استثناء المباراة التي لعبها برشلونة ضد ريال سرقسطة عام 1984 بالناشئين، بسبب إضراب اللاعبين.

واعتمد فليك أمام ريال بيتيس على تشكيلة مكونة من خوان غارسيا في حراسة المرمى، جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي، إيريك غارسيا، بيدري، روني بردغجي، لامين جمال، ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وكان بالإمكان أن تكون التشكيلة أصغر سنا دون حدوث أي مغامرة، وذلك بإشراك مارك بيرنال بدلا من إيريك غارسيا، على أن ينتقل الثاني لشغر الجهة اليمنى بدلا من كوندي وفق الصحيفة ذاتها.

وعلّقت على ذلك بالقول "يقدّم برشلونة فريقا مستقرا قادرا على المنافسة، وسيستمر ذلك لسنوات في حال لم يفسد مسؤولو النادي هذا القوام".

وإلى جانب اللاعبين الذي شاركوا أساسيين ضد بيتيس يملك برشلونة كوكبة أخرى من اللاعبين الشباب الموهوبين على غرار غافي، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، خوفري تورّينتس، درو، غييي فيرنانديز وابن عمّه توني وتونكارا.

وختمت الصحيفة: "بهذه الأسماء، لا ماسيا لا تعرف الراحة"، في إشارة منها إلى قدرتها على تدعيم الفريق الأول لبرشلونة بأسماء شابة.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.