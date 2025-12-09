برشلونة يلاحق باعة التذاكر لمنع تكرار "فضيحة" مباراة فرانكفورت في دوري الأبطال

رصد نادي برشلونة الإسباني مئات الحالات لإعادة بيع تذكرة مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مخالفة صريحة للتعليمات التي أعلن عنها في بيان رسمي يوم الخميس الماضي.

ويستقبل برشلونة نظيره الألماني غدا الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

برشلونة يلاحق باعة التذاكر قبل مباراة فرانكفورت

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة أصبحت على علم بوجود 323 حالة إعادة بيع لتذاكر المباراة المذكورة.

وعلى الفور قرّر برشلونة إلغاء هذه التذاكر، وهدد الأعضاء بسحب عضويتهم في حال حاولوا القيام بذلك مرة أخرى.

وشدد برشلونة على أنه ستكون هناك عمليات تفتيش صارمة لدخول الجماهير إلى مدرجات ملعب سبوتفاي كامب نو، للتأكد من أن التذاكر تخص الأشخاص الحقيقيين ومن أجل ذلك من الجماهير الحضور ببطاقة الهوية الشخصية.

ويدرك مسؤولو برشلونة أن بعض مشجعي آينتراخت فرانكفورت يدخلون إلى الملاعب وهم يرتدون قميص الفريق المحلي، ثم يكشفون عن قميص فريقهم بمجرد الجلوس على المدرجات على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

وكان برشلونة قد أصدر يوم الخميس الماضي بيانا حازما أعلن فيه أن تذاكر المباراة ستكون مخصصة حصريا لأعضاء النادي، ما يعني أن جماهير النادي الألماني سيكون أمامهم فقط ما نسبته الـ5% من التذاكر المخصصة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبالنظر إلى سعة الملعب الحالية التي تستوعب 45 ألفا و401 مقعد، سيحصل النادي الألماني على حوالي 2270 تذكرة، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضح برشلونة في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على تجنّب ما حدث في مباراة الفريقين قبل 3 أعوام، حين كان الجزء الأكبر من الحاضرين على مدرجات الملعب الشهير قبل تجديده من أنصار آينتراخت فرانكفورت.

وقال البيان: "يعلن برشلونة تخصيص جميع المقاعد المتاحة لمباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت المقررة في سبوتيفاي كامب نو، حصريا للأعضاء".

وأضاف: "قررنا ذلك لحماية سلامة مشجعي برشلونة، ولتجنب تكرار الوضع الذي حدث في أبريل/نيسان 2022 عندما كان غالبية الحاضرين في الملعب من مشجعي الفريق الضيف".

وتابع البيان: "يمنح برشلونة الأولوية المطلقة لأعضائه الذين يشكّلون الركيزة الأساسية للنادي، ويضمن أن يصبح الملعب مساحة للاحتفال والدعم الحصري لجمهور الفريق".

وكانت عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة المذكورة قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، وسيحصل عليها كل من يثبت عضويته، وفق البيان.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التزام النادي بمكافأة "وفاء الأعضاء ومنع إعادة بيع التذاكر والاحتيال، وضمان وصول التذاكر إلى مشجعي برشلونة".

وأوضح البيان أن نجاح هذه العملية يعتمد على "مسؤولية جميع من يشترون التذاكر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى النادي "سيتحقق من أي تذكرة تُرى بحوزة مشجع لآينتراخت فرانكفورت في المنطقة المخصصة لجمهور برشلونة لتحديد العضو المسؤول عن شرائها وبيعها لاحقا لجماهير الفريق المنافس"، معتبرا أن ذلك "يشكّل خطرا على سلامة ورفاهية بقية الأعضاء والجمهور".

وفي الوقت نفسه كشف برشلونة في بيانه أنه بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكل دقة وهي:

زيادة تواجد الأجهزة الأمنية عند كل بوابة وفي المدرجات لإدارة الحوادث وإخراج المشجعين عند الضرورة.

التحقق من الأسماء والمراقبة البصرية للمشجعين الذين يرتدون رموزا أو ملابس تخص آينتراخت فرانكفورت، للكشف عن أي إشارات لشراء تذاكر بشكل غير قانوني.

التنسيق مع آينتراخت فرانكفورت، والحرس المدني الإسباني وشرطة كتالونيا لمنع تجمع مشجعي الفريق المنافس حول سبوتيفاي كامب نو، ومنع عملية إعادة بيع التذاكر.

وحذّر برشلونة من أن اكتشاف أي "سلوك احتيالي في شراء وبيع التذاكر" سيُقابل برفع القضية إلى لجنة الانضباط لاتخاذ "الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين".

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة المذكورة بين 59 إلى 199 يورو، مع وجود خصم تصل نسبته إلى 35% لجميع الأعضاء.

وختم البيان: "يشكر برشلونة جميع الأعضاء على تفهمهم وتعاونهم، كما يشجعهم على متابعة هذه المباراة الكبرى بشغف وفخر واحترام ألوان النادي".

ويتعيّن على برشلونة تحقيق الفوز في تلك المباراة إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 من البطولة الأوروبية العريقة.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الـ18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها في الجولات الخمس الأولى من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

وشهدت مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت التي جرت يوم 14 أبريل/نيسان 2022 على ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي (2021-2022) حادثة غريبة، إذ تواجد حوالي 30 ألف مشجع للفريق الألماني على مدرجات الملعب الشهير للنادي الكتالوني.

وصُدم لاعبو برشلونة بتعرضهم لصافرات الاستهجان في ملعبهم بعد أن طغى اللون الأبيض للنادي الألماني على الأحمر والأزرق ألوان النادي الكتالوني.

وما زاد الطين بلة يومها نجاح آينتراخت فرانكفورت في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزه على برشلونة 3-2 وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ليحتفل لاعبو الفريق الألماني مع مشجعيهم وكأنهم في ملعبهم.