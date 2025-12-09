المغرب ضد سوريا في ربع نهائي كأس العرب.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المغربية والسورية مباراة "أسود الأطلس" و"نسور قاسيون" في ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم 2025 المقام حاليا في قطر ويستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويسعى المنتخب المغربي إلى بلوغ نصف النهائي بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط.

من جهته، يتطلع منتخب سوريا لتحقيق فوز يبلغ به المربع الذهبي، علما أن زملاء المهاجم المتألق عمر خريبين احتلوا مركز الوصيف في المجموعة الأولى بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين المتصدر.

موعد مباراة المغرب وسوريا في كأس العرب 2025

تقام المباراة يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "خليفة الدولي".

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسوريا، الساعة الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت المغرب.

قنوات البث المباشر المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد سوريا في كأس العرب 2025

bein sports

قنوات الكاس

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

الكويت الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تشكيلة المغرب المحتملة ضد سوريا

مهدي بنعبيد، سفيان بوفتيني، مروان سعدان، محمد بولكسوت، حمزة الموسوي، محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح، طارق تيسودالي، كريم البركاوي.

تشكيلة سوريا المحتملة ضد المغرب

إلياس هدايا، أحمد فقا، عبد الله الشامي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان، محمد عنز، إلمار أبراهام، أنطونيو يعقوب، محمود المواس، عمر خريبين، محمد الحلاق.