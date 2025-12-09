المغرب ضد السعودية.. حضور جماهيري قياسي في تاريخ كأس العرب

سجلت مباراة المنتخب السعودي ونظيره المغرب الحضور الأكبر في كأس العرب المقامة حاليا في قطر، والحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة.

وشهد ملعب "لوسيل" المونديالي حضور 78 ألفا و131 متفرجا لقمة الجولة الثااثة، لتصبح المباراة الأكثر حضورا للجماهير في تاريخ كأس العرب، متخطية الرقم السابق الذي كان مسجلا لمباراة قطر

والإمارات في افتتاح نسخة 2021 التي شهد حضور قرابة 64 ألف متفرج.

وكانت أكثر المباريات جماهيرية في النسخة الحالية قبل مباراة الأخضر وأسود الرافدين، المباراة الافتتاحية التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين، والتي حضرها 61 ألفا و475 مشجعا، تليها مباراة قطر وتونس بـ48 ألفا و151 مشجعا، ثم مباراة فلسطين وتونس بحضور 44 ألفا و548 مشجعا.

وكانت نسخة 2021، شهدت الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولات العربية، إذ وصل العدد إلى 605 آلاف و571 ألف متفرج، في 32 مباراة، لكن النسخة الحالية احتاجت 18 مباراة فقط لكسر الرقم القياسي، ما يشير إلى إمكانية وصول النسخة الـ 11 من كأس العرب إلى مليون مشجع.