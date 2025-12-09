استبعاد صلاح من مباراة إنتر يعمق أزمته بليفربول وسلوت وبيكر يعلقان

عمق استبعاد النجم المصري محمد صلاح من مواجهة فريقه ليفربول ضد إنتر ميلان على أرضه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أزمة هداف الريدز مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يدخل صلاح (33 عاما) قائمة ليفربول التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة إنتر (اليوم الثلاثاء) في ميلانو بعد أن قال في مقابلة قوية عقب مواجهة ليدز يونايتد السبت الماضي إنه "تمت التضحية به" من النادي.

وتوالت الردود على تصريحات صلاح القوية حيث قال الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول: "عادةً أكون هادئا ومهذبا، لكنني لست ضعيفا. إذا قدّم لاعب مثل هذه التعليقات عن أمور كثيرة، فعليّ أنا والنادي أن نردّ".

وعلق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بأن استبعاد صلاح نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.

وقال الحارس البرازيلي للصحفيين أمس الاثنين "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك. نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".

وجلس صلاح، الذي سجل 250 هدفا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا في 8 سنوات مع ليفربول، على مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على ملعب وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وشارك بديلا في تعادل ليفربول 1-1 على أرضه مع سندرلاند، لكنه لم يشارك مرة أخرى بديلا في ملعب ليدز يونايتد.

وقبل مباراة إنتر، قال مدرب ليفربول سلوت إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع النادي، بينما أعرب بيكر عن أمله في عودة المهاجم المصري.

وقال "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع".

وقال صلاح، الذي سجل 5 أهداف فقط في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، إنه يشعر كما لو أنه أصبح كبش فداء لبداية ليفربول السيئة للموسم.

ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز العاشر في المسابقة حاليا متأخرا بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.