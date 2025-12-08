شاهد.. والد لامين جمال يستفز جماهير بيتيس والشرطة تتدخل

دخل منير نصراوي والد نجم برشلونة الشاب لامين جمال في مشادات مع جماهير ريال بيتيس، ما أجبر عناصر الشرطة الإسبانية على التدخل في محاولة منها لاحتواء الموقف.

حدث ذلك خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على مضيفه ريال بيتيس 5-3 وجرت على ملعب لا كارتوخا ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نصراوي اشتبك مع بعض مشجعي ريال بيتيس وهو ما تسبّب في حالة من التوتر على المدرجات أجبرت أفراد الأمن في الملعب على التدخل.

Imágenes de los altercados con el padre de Lamine Yamal ayer en La Cartuja.pic.twitter.com/G4ZSEM7Kwk — Katsumoto (@Katsumotos) December 8, 2025

وفي تفاصيل الواقعة، فقد كان والد لامين جمال جالسا في منطقة تحيط بها جماهير ريال بيتيس وقام خلال المباراة بتوجيه عدة إشارات تجاه الجماهير.

وبحسب الإذاعة فقد وصلت بعض الإشارات إلى حد استفزاز بعض مشجعي الفريق الأندلسي، التي أدت في النهاية إلى "إشعال حالة من الغضب في جزء كبير من المدرّجات".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها بوضوح أحد أفراد الأمن وهو يتجه نحو والد لامين جمال ويطلب منه الهدوء، محاولا احتواء الموقف قبل أن يتفاقم.

ومع مرور الدقائق بدأ التوتر يخف تدريجيا إلى أن تمت السيطرة على الوضع بالكامل.

يُذكر أن لامين جمال كان قد اختتم خُماسية برشلونة بتسجيله هدفا من علامة الجزاء نفّذها بهدوء في الدقيقة 59.

وبفوزه على ريال بيتيس أمّن برشلونة صدارة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي خسر بدوره أمام ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-صفر على ملعبه سانتياغو برنابيو ضمن الجولة ذاتها.