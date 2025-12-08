ميسي أكثر تتويجا بالبطولات من كبار الأندية الأوروبية

كشفت إحصائية مثيرة عن تفوق لافت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي على كبار الأندية في القارة الأوروبية العجوز من حيث عدد الألقاب، منذ بدء مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وعزز ميسي السبت الماضي رصيده القياسي بالتتويج بالألقاب بعدما قاد إنتر ميامي لحصد لقب كأس الدوري الأميركي بالفوز على فانكوفر وايت كابس 3-1 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "تشيس".

عدد بطولات ميسي

وتُعد هذه البطولة رقم 47 لميسي مع جميع الأندية التي لعب لها (برشلونة، باريس سان جيرمان وإنتر ميامي) ومنتخب الأرجنتين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ألقاب ميسي تتجاوز ما حققتها الأندية الكبرى منذ خوضه أول مباراة رسمية مع برشلونة عام 2004.

وظهر ميسي (38 عاما) بقميص "البلوغرانا" لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004 في المباراة ضد إسبانيول ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني موسم 2005/2004.

وأوضحت أن الفريق الأقرب لميسي من حيث عدد الألقاب منذ تلك الفترة هو بايرن ميونخ الألماني، الذي فاز بـ5 ألقاب أقل من "البرغوث".

وجاء برشلونة الفريق الذي لمع فيه اسم ميسي بالمركز الرابع وفي رصيده 40 بطولة في الفترة ذاتها، علما أن 35 منها تحققت خلال وجود ميسي.

ومن أبرز الأندية التي يتفوق عليها ميسي باريس سان جيرمان، وريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

وتاليا عدد الألقاب التي حققتها الأندية الأوروبية الكبرى منذ ظهور ميسي الاحترافي: