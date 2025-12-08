كيف تحصل على تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟

تُعَد بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أكبر نسخة في تاريخ المسابقة، حيث يشارك فيها 48 منتخبا، وتُلعَب المباريات في 16 مدينة.

وبينما يترقب عشّاق كرة القدم حول العالم اكتمال عدد منتخبات البطولة، تزداد الاستفسارات عن كيفية حجز التذاكر عبر الإنترنت، وآليات التوزيع والأسعار المتوقعة، وموعد طرح الدفعات الجديدة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 جدول وتوقيت مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

جدول وتوقيت مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 list 2 of 2 استراحات ترطيب للاعبين بكأس العالم 2026 end of list

مع اتساع النسخة المقبلة من كأس العالم وزيادة عدد الجماهير المتوقع حضورها، يصبح التخطيط المبكر لشراء التذاكر أمرا ضروريا لمَن يُريد حضور المباريات في الملاعب.

ورغم عدم إعلان "فيفا" عن المواعيد النهائية، فإن المؤشرات تُظهر أن طرح التذاكر سيتم على مراحل بين نهاية 2025 ومنتصف 2026، عبر منصة موحدة وسهلة الاستخدام.

وفيما يلي دليل شامل يساعد الجماهير على التخطيط مبكرا لحضور الحدث الكروي الأكبر في العالم من خلال الإجابة على التساؤلات كالتالي:

متى تُطرَح تذاكر كأس العالم 2026؟ (التواريخ المحتملة)

عادةً ما يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باب شراء التذاكر على مراحل، وتشير التوقعات إلى أن عملية البيع ستتضمن 3 مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى – بعد القرعة (Lottery Phase)

تبدأ في ديسمبر 2025، حيث يقدم المشجعون طلبات شراء، ثم يُجرى سحب لاختيار من يحصل على التذاكر.

المرحلة الثانية – ما بعد القرعة

تبدأ عادة بعد سحب قرعة مجموعات البطولة، ومن المتوقع أن تكون بين فبراير وأبريل 2026، وتشمل تذاكر المباريات الفردية وحزم المنتخبات.

المرحلة الثالثة – البيع الفوري (Last-Minute Sales)

تنطلق قبل بدء البطولة بأسابيع، أي بين مايو ويونيو 2026، وتكون بنظام "الأسبقية لمَن يحجز أولا".

"فيفا" لم يُعلن مواعيد نهائية حتى الآن، لكن هذه هي النماذج المعمول بها في بطولات كأس العالم السابقة، خاصة كأس العالم 2022.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر الإنترنت

تتم جميع عمليات بيع التذاكر حصريا عبر الموقع الرسمي للفيفا، من خلال منصة (FIFA Tickets – tickets.fifa.com).

إعلان

وتتضمن العملية الخطوات التالية:

إنشاء حساب FIFA Ticketing عبر البريد الإلكتروني.

اختيار نوع التذكرة (تذكرة مباراة، تذكرة منتخب، تذاكر الضيافة..).

اختيار المدينة أو المباراة اعتمادا على جدول البطولة.

الدفع إلكترونيا باستخدام البطاقات المعتمدة (Visa غالبا تكون الشريك الرسمي).

استلام التذكرة إلكترونيا قبل البطولة بأسابيع عبر التطبيق الرسمي لكأس العالم.

أنواع تذاكر مونديال 2026

تذاكر المباريات الفردية (Single Match Tickets)، لمن يرغب في مشاهدة مباراة معينة في مدينة معينة.

تذاكر فريق معين (Team Specific Tickets)، تتيح متابعة جميع مباريات منتخب واحد في دور المجموعات، أو حتى الأدوار الإقصائية.

حزم الضيافة (Hospitality Packages)، وهي الأغلى، وتشمل مقاعد مميزة وخدمات فاخرة داخل الملاعب.

الأسعار المتوقعة لتذاكر كأس العالم 2026

لم يعلن "فيفا" الأسعار النهائية بعد، لكن استنادا إلى نسخ 2018 و2022 ومع زيادة عدد المباريات والمدن المستضيفة، يُتوقع ما يلي:

مباريات دور المجموعات:

الفئة الرابعة (الأرخص): 90-120 دولارا.

الفئة الثالثة: 150-220 دولارا.

الفئة الثانية: 250-350 دولارا.

الفئة الأولى: 350-500 دولار.

الأدوار الإقصائية

دور الـ32 ودور الـ16: 200-450 دولارا.

ربع النهائي: 300-700 دولار.

نصف النهائي: 500-1200 دولار.

المباراة النهائية

قد تتراوح بين 1200-2500 دولار، حسب الفئة.

أما حزم الضيافة فيمكن أن تبدأ من 2000 دولار وتصل إلى 10 آلاف دولار للمباراة الواحدة.

نصائح لضمان الحصول على تذكرة:

الحجز عبر الموقع الرسمي لفيفا فقط لتجنب الاحتيال.

إنشاء الحساب مبكرا قبل فتح باب الطلبات.

تفعيل الإشعارات البريدية من فيفا.

المرونة في اختيار المدن والمباريات لزيادة فرصة الفوز بالقرعة.

تجنب السوق السوداء كما ينصح فيفا دائما.

هل يمكن شراء التذاكر من منصات أخرى؟

لن تُباع التذاكر رسميا إلا عبر فيفا، سواء لحجز المقاعد العادية أو الضيافة. أما مواقع إعادة البيع فستُتاح لاحقا بإشراف فيفا عبر منصة إعادة بيع رسمية (Resale Platform)، لضمان الحماية من التذاكر المزيفة.