محاكمة جديدة للسنغالي بابا ماساتا دياك في قضية فساد ومنشطات

عادت إلى الواجهة قضية الفساد والمنشطات التي هزّت عالم ألعاب القوى قبل عقد من الزمن، مع انطلاق محاكمة جديدة في باريس للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، بعد إلغاء جزء من إدانته في ملف المنشطات الروسي عام 2011.

وكانت محكمة فرنسية أدانت في سبتمبر/أيلول 2020، دياك الابن بتهم فساد ورشوة، بعدما اتُّهم بالمشاركة في نظام مالي هدفه إخفاء حالات منشطات مرتبطة بالدم لعدد من الرياضيين الروس قبل أولمبياد لندن 2012.

وبحسب التحقيقات، ساهمت المماطلة في الإجراءات التأديبية بحق هؤلاء الرياضيين في تمكينهم من المشاركة في الألعاب، مقابل تجديد عقود رعاية روسية مع الاتحاد الدولي استعدادا لبطولة العالم في موسكو عام 2013.

وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الاستئناف في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها أُرجئت إلى الثامن من ديسمبر/كانون الأول بطلب من محامي دياك والمتهم الآخر حبيب سيسي، من أجل التحضير للدفاع.

ولم يحضر أي من المتهمين الجلسة، في حين يظل دياك الابن موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول منذ عام 2016 بطلب من السلطات الفرنسية.

سقوط إمبراطورية

وكانت القضية التي كشف عنها عام 2015 أطاحت بلامين دياك، الذي ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، قبل أن يدان لاحقا ويُسجن، إلى أن توفي عام 2021.

وفي 2023، أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية حكم السجن خمس سنوات بحق بابا ماساتا دياك، لكنها خفّضت الغرامة المالية إلى 500 ألف يورو.

غير أن محكمة النقض الفرنسية قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إعادة محاكمته في تهمة "التواطؤ في الفساد السلبي"، معتبرة أن قرار الاستئناف لم يكن مبررًا بما يكفي.

وإلى جانب قضايا الفساد، وجهت إلى دياك الابن اتهامات باختلاس نحو 15 مليون يورو من عقود الرعاية عبر شبكة من الشركات الوهمية.

محاميه إيمانويل دو دينشين أكد في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن موكله "ينفي كل الاتهامات، ويعتبر أنه مجرد ابن شخص علاقته مباشرة بالقضية"، مضيفا أن دياك "ينتظر طي هذه القضية نهائيا".