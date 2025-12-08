طرد 3 لاعبين يشعل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو وألونسو ينتقد قرارات الحكم

شهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم جدلا تحكيميا، عقب طرد 3 من لاعبي الفريق الملكي، الذي تعرض للهزيمة على أرضه وبين جمهوره.

وتعرض ريال مدريد -أمس الأحد- للهزيمة الأولى في الليغا هذا الموسم على ملعبه سانتياغو برنابيو والثانية بالعموم، بخسارته من سيلتا فيغو 0-2.

طرد 3 لاعبين من ريال مدريد

وأشهر الحكم أليخاندرو كينتيرو غونزاليس البطاقة الحمراء للاعبي ريال مدريد فران غارسيا وألفارو كاريراس في الدقيقتين 64 و93، ثم رفع ثالثة للبرازيلي أندريك المتواجد على مقاعد البدلاء، بالتزامن مع طرد كاريراس.

ونال غارسيا البطاقة الصفراء الأولى بعدما أوقف هجمة مرتدة لصالح سليتا فيغو، وبعد استئناف اللعب بـ3 تمريرات ارتكب خطأ جديدا، إذ داس على قدم اللاعب فيليوت سفيدبيرغ، فأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ليطرده في أقل من دقيقة.

وأكد الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس صحة قرار الحكم أليخاندرو كينتيرو غونزاليس بقوله "فران غارسيا طرد نفسه بنفسه"، في إشارة منه إلى خطأيه المتتاليين. وأضاف "كان الحكم شجاعا في قراراته".

كاريراس يهين الحكم

أما كاريراس فقد تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعدما أهان حكم الساحة، ليكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

وجاء في تقرير الحكم "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب رقم 18 ألفارو كاريراس للسبب التالي: توجه نحوي قائلا أنت سيّئ جدا".

وعلّق إيتورالدي على القرار بقوله "حالة الطرد واضحة، سيُعاقب كاريراس بالإيقاف مباراتين بسبب أقواله للحكم".

سبب طرد إندريك

أما البرازيلي إندريك فقد طُرد لأنه صرخ في وجه الحكم الرابع وقال لحكم الساحة أيضا "أنت سيئ جدا"، وبالتالي من المتوقع أن يتم إيقافه مباراتين وفق رأي إيتورالدي.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أكدت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن اسم داني كارفاخال مدافع ريال مدريد قد ورد في تقرير حكم المباراة.

وجاء في التقرير أن "قائد الفريق" كان موجودا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس وقال للحكم "تقدّمون هذا المستوى ثم تبكون بعد ذلك في المؤتمر الصحفي".

وأكد إيتورالدي أن العقوبات ستطال كارفاخال أيضا لكن "بما أنه مصاب فلن يكون للأمر تأثير كبير، لأنه سيقضي فترة غياب أطول من مدة العقوبة".

ألونسو مستاء من التحكيم

بدوره، لم يُخف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد امتعاضه من القرارات التحكيمية التي وتّرت لاعبيه وأصابتهم بالجنون على حد وصفه.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الجميع غاضب. لم تكن المباراة ولا النتيجة التي أردناها".

وأضاف "قرارات الحكم أصابتنا بالجنون. الطرد، وتساهله في بعض اللقطات، لم تعجبني إدارته للمباراة. بطاقة كاريراس كانت قابلة للنقاش لكنه كان قاسيا واتخذ قراره بسرعة. لم يعجبني التحكيم وقد تسبّب في فقداننا السيطرة قليلا".

وبعد الهزيمة المفاجئة أمام سيلتا فيغو، تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة في المركز الثاني ويقف على بُعد 4 نقاط من المتصدر برشلونة.