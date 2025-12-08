زين الدين زيدان يعود للعب في فيلودروم بعد 18 عاما

من المنتظر أن تكون جماهير مرسيليا على موعد مع مفاجأة سارة اليوم الأحد في ملعب فيلودروم بمناسبة تنظيم "دوري الكون" الذي سيحضره النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

لم يرَ جمهور مارسيليا نجمهم المفضل يلعب كرة القدم على أرض ملعب فيلودروم منذ مباراة خيرية لمكافحة الفقر خاضها ضد صديقه البرازيلي رونالدو عام 2007.

وانتهت المباراة التي جرت تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بفوز زيدان ورفاقه بنتيجة 6-2.

منذ ذلك الحين، ورغم أن بطل العالم 1998 زار عدة مرات ملعب فيلودروم، فإن الجمهور انتظر 18 عامًا قبل أن يشاهده يركل الكرة على أرض أولمبيك مارسيليا.

تشكيلة الأحلام لجماهير مارسيليا

وأشار موقع إذاعة "آر إم سي" إلى أنه من المقرر إقامة ثلاث مباريات في "دوري الكون". الأولى، الساعة 6:30 مساءً، ستُستخدم لاختيار اللاعبين لكأس عالم دوري الملوك، الذي سيقام في بداية عام 2026.

في حين ستكون مباراة الضيف هي الثالثة، الساعة 8:45 مساءً. وخلال هذه المباراة، من المتوقع أن يدخل زيدان الملعب ليخوض لحظة مثيرة حقًا.

ورغم أن الأنظار ستتجه إلى لاعب ريال مدريد السابق رقم 5، فإنه من المتوقع أيضًا وجود نجوم آخرين، ولا سيما أساطير مارسيليا السابقين.

ومن المنتطر أن يشهد ملعب فيلودروم مشاركة تشكيلة الأحلام، التي تضم أيضا ديدييه دروغبا، وإريك دي ميكو، وفابيان بارتيز، وروبرت بيريس، وفرانك ريبيري، وسمير نصري، ومامادو نيانغ، وديميتري باييه، وتاي تايو، وعادل رامي.

كما سيحضر الممثل الكوميدي رضوان بوغربة، ولاعب باريس سان جيرمان السابق ديفيد جينولا.

كما سيتضمن العرض، الذي من المتوقع أن يكون حدثًا احتفاليا، أيضًا حفلات موسيقية لسولكينج وألونزو.