أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتنطلق البطولة يوم 13 يونيو/حزيران 2026 وتستمر حتى موعد المباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة عربية قياسية بوجود 7 منتخبات هي قطر، والسعودية، والأردن، ومصر، وتونس، والجزائر والمغرب، ومن الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 8 في حال نجح المنتخب العراقي في بلوغ المونديال من بوابة الملحق العالمي.

جدول وتوقيت مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

ومع إصدار جدول المنافسات تعرّفت المنتخبات العربية على مواعيد مبارياتها في دور المجموعات، علما بأن اثنين منها سينتظران حتى شهر مارس/آذار المقبل لمعرفة المنتخب الرابع في مجموعاتها.

ويتعلق الأمر بمنتخب قطر الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كندا وسويسرا، على أن يلحق بهم فريق رابع هو المتأهل من الملحق الأوروبي الأول (ويلز، البوسنة، إيطاليا، أيرلندا).

وينطبق الأمر ذاته على منتخب تونس الذي سيلعب في المجموعة السادسة مع منتخبي اليابان وهولندا، ثم سينضم إليهم منتخب رابع هو المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا).

مواعيد مباريات قطر في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

قطر – سويسرا: السبت 13 يونيو/حزيران 2026 (22:00)

كندا – قطر: الخميس 18 يونيو/حزيران 2026 (1:00 صباحا)

المتأهل من الملحق الأوربي الأول – قطر: الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2026 (22:00).

مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

المغرب – البرازيل: السبت 13 يونيو/حزيران 2026 (1:00 صباحا)

أسكتلندا – المغرب: الجمعة 19 يونيو/حزيران 2026 (1:00 صباحا)

المغرب – هاييتي: الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026 (1:00 صباحا)

مواعيد مباريات تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني – تونس: الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 (5:00 صباحا).

تونس – اليابان: الأحد 21 يونيو/حزيران 2026 (7:00 صباحا)

تونس – هولندا: الخميس 25 يونيو/حزيران 2026 (2:00 صباحا)

مواعيد مباريات مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 توقيت مكة المكرمة:

بلجيكا – مصر: الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 (22:00)

نيوزيلندا – مصر: الاثنين 22 يونيو/حزيران 2026 (4:00 صباحا)

مصر – إيران: السبت 27 يونيو/حزيران 2026 (6:00 صباحا)

مواعيد مباريات السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

السعودية – أورغواي: الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 (1:00 صباحا)

إسبانيا – السعودية: الأحد 21 يونيو/حزيران 2026 (19:00)

الرأس الأخضر – السعودية: السبت 27 يونيو/حزيران 2026 (3:00 صباحا)

مواعيد مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

الأرجنتين – الجزائر: الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 (4:00 صباحا)

الأردن – الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 (6:00 صباحا)

الجزائر – النمسا: الأحد 28 يونيو/حزيران 2026 (5:00 صباحا)

مواعيد مباريات الأردن في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة:

النمسا – الأردن: الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 (7:00 صباحا)

الأردن – الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 (6:00 صباحا)

الأردن – الأرجنتين: الأحد 28 يونيو/حزيران 2026 (5:00 صباحا)

يُذكر أنه في حال نجح منتخب العراق في التأهل إلى كأس العالم من بوابة المحلق العالمي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا، السنغال، النرويج.

مواعيد المباريات المحتملة للعراق في حال تأهله لكأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة: