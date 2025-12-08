بعد إنقاذ سانتوس من الهبوط.. نيمار "المضحي" يعلن خضوعه لعملية جراحية

أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس أنه بصدد الخضوع لعملية جراحية بسبب معاناته من إصابة في غضروف الركبة اليسرى دون التخلي عن حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

ونجح نيمار (33 عاما) في إنقاذ سانتوس من الهبوط إلى الدرجة الثانية في البرازيل، إذ خاض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه رغم إصابته الخطيرة (تمزّق في غضروف الركبة اليسرى) ونصيحة الأطباء بعدم اللعب، وفيها قدّم أداء مبهرا ساعد الفريق على البقاء في نهاية المطاف.

نيمار ينقذ سانتوس من الهبوط

وشارك نيمار -أمس الأحد- أساسيا مع سانتوس في المباراة ضد كروزيرو التي انتهت بفوز الأول 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، وهو فوز أمّن بقاء الفريق مع الكبار بعدما أنهى الدوري في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة.

وخاض نيمار المباراة كاملة، لكنه لم يسجّل هذه المرة بعد أيام من ثلاثيته (هاتريك) في شباك يوفينتود، وبعد صافرة النهاية احتفل مع الجماهير.

Neymar ao final da partida deu uma volta pela Vila e gritou de alívio: “AHHHH, ACABOOOOU.” No momento crucial, entendeu o momento, e mesmo lesionado levou o time a conseguir a permanência. ÍDOLO! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/LXCvN9P6UB — Comando Santista (@ComandoSantista) December 7, 2025

واعترف نيمار في مقابلة تلفزيونية أنه خالف نصائح الأطباء حين قرر مواصلة اللعب وأنه "ضحّى رغم الألم"، مؤكدا أن هدفه الجديد بعد إنقاذ سانتوس يتمثل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال نيمار "حان الوقت للراحة ونسيان كرة القدم لمدة 10 أيام، أنا بحاجة ماسة لإعادة ضبط كاملة. بعد ذلك سأخضع للعملية الضرورية ثم سأكرّس كل تركيزي لمهمتي الأخيرة، كأس العالم".

وأضاف بعد بقاء سانتوس في الدوري البرازيلي "أشعر بارتياح كبير، مررنا بالكثير من المحن. كان الخوف يسيطر علينا. الهبوط؟ لا يمكن أن يحدث لسانتوس. هذا النادي يستحق الأفضل، ويستحق البقاء دائما في القمة".

وكشف نيمار عن أسوأ لحظة له مع سانتوس خلال الموسم المنتهي، وكانت تلك التي حدثت يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مباراة فريقه ضد فلامغنو، حين فقد أعصابه وهاجم الحكم والجماهير وحتى بعض زملائه.

مستقبل نيمار مع سانتوس

في هذه الأثناء، وصف نيمار الموسم بأنه معقد وأن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة للغاية بقوله "كنت في أدنى حالاتي النفسية. أنا ممتن لكل من ساعدني على الوقوف مجددا".

وبخصوص مستقبله أكد نيمار أنه سيضع "مصلحة سانتوس أولا"، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يُذكر أن نيمار عانى من سلسلة إصابات متلاحقة ابتعد بسببها عن الملاعب لمدة 125 يوما وغاب عن سانتوس في 18 مباراة.

وتاليا تفاصيل إصابات نيمار في العام الجاري:

عاني من آلام في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى مع حدوث تورّم منعه من خوض نهائي بطولة باوليستا وذلك في مارس/آذار.

خرج باكيا من الملعب أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي في أبريل/نيسان، وثبتت لاحقا إصابته في العضلة نصف الغشائية للفخذ اليسرى.

تعرّض لإصابة من الدرجة الثانية في العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى وذلك في سبتمبر/أيلول.

أُصيب في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى في نوفمبر/تشرين الثاني ونصحه الأطباء بعدم اللعب لكنه تجاهل ذلك وشارك مع فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري البرازيلي.

وسجل نيمار 11 هدفا وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خاضها مع سانتوس منذ عودته إلى فريقه الأم في يناير/كانون الثاني 2025.