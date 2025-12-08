المغرب وكاف يعلنان تميمة كأس أفريقيا 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي بالمغرب اليوم الاثنين عن "أسد" التميمة الرسمية للبطولة والذي يجسد رمزا نابضا بالفخر الأفريقي وشغف اللعبة.

وقال الكاف عبر موقعه على الإنترنت إن "أسد" -وهو عبارة عن وجه أسد يمسك كرة قدم في يده ويرتدي قميصا أحمر اللون- استُلهم من لقب المغرب "أسود الأطلسي" أحد أبرز الرموز الوطنية في البلاد.

وأضاف الكاف "أسد شخصية موحدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة. ويحمل اسمه معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وأفريقيا بأسرها".

وتابع "يجسد أسد -بصفته سفيرا للبطولة- الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق بطولة كروية في القارة. وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير والتفاعل معها بمختلف أعمارها خاصة الأطفال والعائلات الذين يُعدون جزءا أساسيا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها".

وسيعزز "أسد" تفاعل الجماهير داخل الملاعب ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية. كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالميا، ويثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد للكاف.

وتم تصميم "أسد" ليكون تميمة بطولة 2025 وملهما لمستقبل كرة القدم الأفريقية. إذ سيواصل الظهور في برامج الناشئين والتطوير الشبابي التابعة للكاف ومبادرات كرة القدم في المدارس والمجتمعات، إضافة إلى محتويات رقمية مستقبلية.

وبصفته سفيرا طويل الأمد لكرة القدم الأفريقية، يهدف "أسد" إلى إلهام الجيل القادم في مختلف أنحاء القارة.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة 24 منتخبا تقسمت إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات.

ويتأهل لدور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.