استراحات ترطيب للاعبين بكأس العالم 2026

ستشهد منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، استراحات ترطيب في شوطي كل مباراة من مباريات البطولة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يمنح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين دائما، مشيرا إلى أنه سيتبع النهج نفسه الذي تبعه في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي.

وأضاف أنه بموجب تلك القاعدة فإنه سيتم إيقاف كافة المباريات في الدقيقة 22 من كل شوط لمنح اللاعبين فرصة لترطيب أجسامهم بغض النظر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، من أجل إتاحة نفس الظروف لكافة المنتخبات في كل مباريات البطولة.

من جانبه قال مانولو زوبيريا، مدير قسم البطولة في "فيفا": "ستكون هناك استراحة ترطيب لمدة ثلاث دقائق في كل مباراة بغض النظر عن مدينة استضافتها وما إذا كان الملعب مجهزا بسقف أم لا، وبغض النظر عن درجة الحرارة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع "فيفا": "وبالطبع، في حال كانت هناك إصابة لأحد اللاعبين (واللعب متوقف) في الدقيقة 20 أو 21، فسيتم التعامل مع هذه الحالة على أرض الملعب بموجب تقدير الحكم".

وتقام بطولة كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو /تموز المقبلين.