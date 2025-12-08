أزمة صلاح مع ليفربول تفتح أبواب انتقاله إلى الدوري السعودي

جدد نادي الهلال السعودي مساعيه للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني 2026.

وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات النارية التي أدلى بها صلاح قبل يومين وقال فيها إنه تم التضحية به من قبل المدرب الهولندي آرني سلوت وإدارة ليفربول بتحميله مسؤولية النتائج السلبية للفريق، كما ألمح إلى أن المباراة ضد برايتون المقررة السبت المقبل على ملعب أنفيلد قد تكون الأخيرة له.

عرض سعودي جديد لمحمد صلاح

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه على الرغم من اهتمام عدة أندية سعودية بضم صلاح (33 عاما) لكن الهلال هو الأقرب لتقديم عرض رسمي.

Will Mohamed Salah leave Liverpool for the Saudi Pro League? 🔜🇸🇦 Al-Hilal are reportedly set to offer the Egyptian a route out of Anfield following his extraordinary comments on Saturday pic.twitter.com/CnknbEoMQK — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 7, 2025

وفي الوقت نفسه أشارت الصحيفة إلى أن أي عرض سيتم تقديمه "سيكون أقل بكثير من حيث القيمة المالية من تلك التي عُرضت على ليفربول قبل عامين" حين تجاوزت عروض أندية الدوري السعودية حاجز الـ150 مليون جنيه إسترليني.

وتشعر أندية الدوري السعودي وخاصة الهلال بالثقة التامة في إمكانية ضم صلاح بصفقة منخفضة السعر، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي كشفت عن وجود توتر كبير بينه وبين إدارة ليفربول.

وكان صلاح هدفا لمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين منذ فترة طويلة، إذ ينظرون إليه على أنه خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية.

يُذكر أن صلاح سُئل في المقابلة الأخيرة عن احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي فأجاب "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال الآن لأن النادي سيستخدم كلامي ضدي".

وكان صلاح قد صرح سابقا أنه أجرى بالفعل محادثات مع أندية الدوري السعودي قبل تجديد عقده الأخير مع ليفربول.

وقال حينها "علاقتي بمسؤولي الدوري السعودي ممتازة، تحدثنا كثيرا وكانت المفاوضات جادة. كانت فرصة جيدة بالنسبة لي، ولو لم أجدّد عقدي مع ليفربول لحدث الانتقال بالفعل".

وبعد مباراة ليفربول وبرايتون، من المقرر أن ينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

وترتبط عودة صلاح إلى إنجلترا بمشوار منتخب بلاده في البطولة، لكنها وبكل الأحوال ستكون خلال الشهر المقبل، وهو توقيت قد "يشهد انتقاله المحتمل إلى السعودية" على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

تصريحات نارية لمحمد صلاح

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عبر فيها عن غضبه الشديد من عدم مشاركته مع ليفربول ضد ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة تواليا التي لا يبدأ فيها اللاعب أساسيا في حادثة غير مسبوقة منذ انضمام اللاعب للريدز صيف عام 2016.

وقال صلاح في مقابلة نارية "لم أصدق أنني أجلس على الدكة طوال 90 دقيقة. هذه ثالث مرة. أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أشعر بإحباط شديد، لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مدى سنوات خاصة الموسم الماضي".

وأضاف "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي. أشعر أن الأمر الآن هو ارموا مو (محمد صلاح) تحت الحافلة لأنه مشكلة في الفريق، لا أعتقد أنني مشكلة. لست مضطرا للقتال على مركزي كل يوم لأنني اكتسبته بجهدي. لست أكبر من النادي أو من أي شيء، لكنني اكتسبته بعملي".

وأشار صلاح إلى وجود أحد في النادي لا يرغب في بقائه مع الفريق وقال "يبدو أن النادي رماني تحت الحافلة، هذا ما أشعر به" مضيفا "يبدو أن أحدهم يريد إلقاء اللوم كله عليّ"، في إشارة منه إلى النتائج السلبية لليفربول بالموسم الحالي.

وفي المقابلة ذاتها التي استمرت لحوالي 7 دقائق و30 ثانية اعترف صلاح (33 عاما) بأن علاقته مع الهولندي آرني سلوب مدرب ليفربول قد انهارت.

وقال "كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع سلوت، أما الآن فلا توجد أي علاقة بيننا ولا أعلم لماذا. يبدو أن هناك من لا يريدني في النادي".