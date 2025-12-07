مبابي على أعتاب تحطيم 4 أرقام قياسية لرونالدو

حقق كيليان مبابي بداية سريعة في الموسم الجاري 2026/2025، ونتيجة لذلك، فهو على وشك تحطيم عدد من أرقام كريستيانو رونالدو القياسية.

لا شك أن رونالدو يعد أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد، لكن بعض أرقامه القياسية باتت في خطر على يد اللاعب الفرنسي.

إليكم 4 أرقام قياسية مذهلة يحملها رونالدو حاليا، وقد يحطمها مبابي هذا الموسم:

أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ريال مدريد خلال عام واحد

بلغ رونالدو ذروة تألقه التهديفي مع ريال مدريد في عام 2013، عندما سجل 59 هدفا للنادي في جميع المسابقات.

صمد هذا الرقم القياسي على مدار الـ12 عاما الماضية، لكنه الآن يواجه خطر تحطيمه على يد مبابي.

حتى كتابة هذه السطور، سجل اللاعب الفرنسي 56 هدفا للنادي هذا العام، ولا يزال أمامه 4 مباريات أخرى.

سجل رونالدو القياسي في عام واحد

سجل رونالدو 69 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده في عام 2013، وهو أكثر أعوامه غزارة في التسجيل كلاعب محترف.

يمكن لمبابي أيضا تجاوز هذا الرقم القياسي، حيث سجل حاليا 62 هدفا في عام 2025.

في مبارياته الأربع القادمة، سيحتاج إلى تسجيل 7 أهداف لمعادلة الرقم القياسي أو 8 أهداف لتحطيمه.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الليغا بموسم واحد

في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل مبابي 16 هدفا في 15 مباراة، بمعدل هدف كل 81.7 دقيقة.

إذا أراد معادلة رقم رونالدو القياسي التهديفي في الدوري الإسباني، فسيحتاج إلى تسجيل 33 هدفا آخر في المباريات الـ23 المتبقية من الموسم.

يبدو هذا ممكنا، بالنظر إلى مستوى مبابي الحالي، على الرغم من أنه سيتطلب جهدا كبيرا.

وإذا لعب الفرنسي كل دقيقة من مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، فسيحتاج إلى تسجيل هدف كل 62.7 دقيقة لينهي الموسم برصيد 48 هدفا، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في موسم 2015/2014.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا

منذ تسجيل رونالدو رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014/2013، هدد كثيرون بتحطيمه، لكن في النهاية، لم ينجح أحد في تحقيق ذلك الإنجاز.

لكن في ظل الانطلاقة الرائعة هذا الموسم، فإن مبابي الدولي الفرنسي يمتلك فرصة كبيرة لكتابة التاريخ.

في موسم 2014/2013، سجل رونالدو 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لموسم واحد.

منذ ذلك الحين، اقترب لاعبون مثل إيرلينغ هالاند وروبرت ليفاندوفسكي من تحطيم هذا الرقم، لكنهما فشلا في النهاية.

وبما أن مبابي قد سجل بالفعل 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا في مبارياته الخمس الأولى، فإنه يحتاج فقط إلى 8 أهداف أخرى لمعادلة رونالدو و9 أهداف لكسر هذا الرقم.

وإذا تأهل ريال مدريد إلى النهائي، فستتاح لمبابي فرصة لعب مباريات أكثر مما فعل رونالدو في موسم 2014/2013، وذلك بفضل النظام الجديد للبطولة.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي يسجل حاليا بمعدل أعلى في دوري أبطال أوروبا هذا العام مقارنة برونالدو في موسم 2014/2013.

وحتى كتابة هذه السطور، بلغ متوسط ​​الفرنسي هدفا كل 48.8 دقيقة في أوروبا، وهو أفضل قليلا من عام رونالدو القياسي في موسم 2014/2013، عندما كان متوسط تهديفه ​​هدفا كل 58.4 دقيقة.