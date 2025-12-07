لامين جمال يتفوق على مبابي في الليغا

اختير لامين جمال لاعب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الدوري الإسباني بعد أن حقق موهبة برشلونة سجلا مثاليا في الليغا متفوقا على كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وكتبت رابطة الدوري الإسباني عبر موقعها "كان لاعب نادي برشلونة عنصرا أساسيا في الأداء القوي لفريق فليك، وأصبح أيضا أفضل مُمرر للأهداف في الدوري".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات

ميسي يعزز رصيده القياسي من البطولات list 2 of 2 مبابي على أعتاب تحطيم 4 أرقام قياسية لرونالدو end of list

وسجل الدولي الإسباني 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، مختتمًا شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني برصيد 8 تمريرات حاسمة.

وسجّل جمال هدفًا ضد إلتشي وهدفًا ضد سيلتا فيغو، وقدّم تمريرتين حاسمتين ضد أتلتيك بلباو في عودة برشلونة إلى كامب نو.

كما كان لاعبًا أساسيا ضد ألافيس، حيث سجل هدفًا آخر وقدّم تمريرة حاسمة.

وفاز صاحب الرقم 10 في نادي برشلونة بهذه الجائزة في التصويت النهائي بعد أن تفوق على كيليان مبابي (ريال مدريد) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) وجيرارد مورينو (فياريال).