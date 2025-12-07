المصارع فارس زيام يهزم ناظم صادقوف ويواصل سلسلة انتصاراته

حقق المصارع الفرنسي فارس زيام فوزه السادس على التوالي في بطولة الفنون القتالية المختلطة (323 يو إف سي)، بفوزه بالضربة القاضية على الأذربيجاني ناظم صادقوف في الجولة الثانية السبت في لاس فيغاس.

وفي الـ28 من عمره، يواصل المقاتل الفرنسي سلسلة انتصاراته في "يو إف سي"، حيث نجح ابن مدينة فينيسيو في التغلب على خصمه وبأسلوب مميز قبل ثانيتين من نهاية الجولة الثانية.

ففي حين كان كلا المصارعين على الأرض، سدد فارس زيام، وهو في كامل سيطرته، ضربتين قويتين بالمرفق لصادقوف ليقضي عليه بالضربة القاضية.

وعلق بابا مستشار فنون القتال المختلطة في إذاعة "آر إم سي" بإعجاب: "لقد حيد خصما شديد الخطورة. لقد أعطى انطباعا بأن صادقوف خصم غير مؤذ. لم يمنحه أبدا فرصة لتحضير أي شيء مهم يعرضه للخطر. أمر مثير للإعجاب".

مواجهة مصارع من بين الـ15 الأفضل

فوز زيام قد يفتح الباب أمامه للمنافسة على لقب أفضل 15 مقاتلا في وزن أقل من 70 كلغم.

وقال "جاءني منسق المباريات بعد النزال. أخبرته أنني لا أريد مقاتلا من بين أفضل 15 مصارعا، بل أريد مصارعا من بين أفضل 10 مصارعين. فضحك، وقال لي: استمر، لكن ما يمكنني أن أعدك به هو مصارع من بين أفضل 15 مصارعا في المرة القادمة".

زيام، من جانبه، يفكر في مصارع واحد، قائلا "دان هوكر، لأنه مهاجم وطويل مثلي، لكنني أشعر أنني أقوى في جميع النواحي".

صدرت هذه التعليقات قبل إعلان "يو إف سي" المفاجئ، إذ سيواجه الأسترالي دان هوكر قريبا فرنسيا آخر.

وأعلنت منظمة "يو إف سي" يوم السبت عن نزال بين الأسترالي وبينوا سان دوني في 31 يناير/كانون الثاني المقبل في سيدني، كحدث رئيسي مشترك في بطولة "يو إف سي 325".