"المغرب غيّر حياتي".. شاب إنجليزي يكشف للجزيرة نت سر تشجيعه أسود الأطلس ودوافع إسلامه

وصل الشاب الإنجليزي جايمس (22 عاما) من مدينة بريستول غربي إنجلترا إلى المغرب قبل نحو 10 أشهر، ليستقر في مدينة مراكش بهدف العمل وخوض تجربة مختلفة في بيئة جديدة.

وقد صادفته الجزيرة نت مرتديا قميص المنتخب المغربي عقب مباراة “أسود الأطلس” أمام عمان، حيث كان وسط مجموعة من المشجعين، الأمر الذي أوحى في البداية بأنه مغربي، قبل أن يتبين أنه إنجليزي يتقن بعض العبارات العربية وجاء لمساندة المنتخب.

جمال المغرب دفعه للاستقرار فيها

وفي حديثه للجزيرة نت، قال جايمس إنه لم يأتِ مباشرة من إنجلترا إلى الدوحة، بل قدم من المغرب حيث يعيش حاليا، موضحا: “أنا مستقر في مراكش منذ شهر يناير الماضي. جئت لأعمل بعد إنهاء دراستي الجامعية في تخصص الرياضة، لذلك فضّلت السفر إلى قطر لحضور منافسات كأس العرب”.

وحول زيارته للدوحة، أشار إلى أنها ليست الأولى، قائلا بالعربية: “هادي رابع مرة”. وعن إتقانه اللغة العربية قال مبتسما: “شوي شوي”.

وعن سبب اختياره المغرب للإقامة، أجاب: “الناس طيبون، والأكل والحياة هناك جميلة”.

تنظيم قطر لكأس العرب رائع جدا

أما بشأن رأيه في كأس العرب، فأكد أن “التنظيم رائع”، مضيفا باللهجة المغربية: “قطر زوينة، تتعرف على بن آدم، وتنظيم العرب كاب زوين.. شرف لي نكون هنا، وبغيت نستقر”.

وحول ميوله الكروية في إنجلترا، قال: “أنا أشجع مانشستر يونايتد، لكنهم ليسوا في أفضل حالاتهم الآن”.

وتحدث جايمس عن انطباعاته حول المغرب قائلا: “ذهبت للعمل وهناك تعرفت على الناس، على الأصدقاء، وعلى الأكل المغربي.. اكتشفت كل شيء بعد زيارتي”.

وبنبرة امتنان ومزاح خفيف قال: “الحمد لله، استمتعت كثيرا.. الأكل لذيذ: الدجاج، البسطيلة والحلويات”.

الحرية لفلسطين

ووجه رسالة للجماهير المغربية قائلا: “ديما مغرب.. وتهلّو فراسكم”.

وعن تعلمه العربية قال: “تعلمتها وحدي.. ليست سهلة”. أمّا عن توقعاته لهوية بطل كأس العرب فأجاب: “المغرب.. المغرب”. وبخصوص منافس “أسود الأطلس” المحتمل في النهائي قال: “فلسطين.. الحرية لفلسطين”.

الإسلام دين الحقيقة

وفاجأ جايمس مراسل الجزيرة نت عندما كشف أنه اعتنق الإسلام، قائلا: “الحمد لله، أنا مسلم”. وعن سبب ذلك أوضح: “وجدت الحقيقة في الإسلام.. إنه الدين الحق”.

وختم حديثه بكلمات شكر قائلا: “شكرا لكم”.