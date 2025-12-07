رضوان بركان للجزيرة نت: الفوز على البحرين مجرد بداية.. ونطمح لمجاراة الأرجنتين في كأس العالم

أعرب رضوان بركان، مهاجم المنتخب الجزائري ورجل مباراة الجزائر والبحرين، عن رضاه بالأداء الذي قدّمه رفقة زملائه عقب الفوز العريض على البحرين بنتيجة 5-1.

وقال بركان في حوار خصّ به موقع الجزيرة نت إن لاعبي المنتخب “مدينون للجمهور الجزائري الرائع الذي ساند الفريق بقوة في مباراة اليوم”، مضيفا: “نهدي له هذا الفوز الثمين، ونعده بأن نبذل أفضل ما لدينا في المواجهات القادمة”.

واعتبر مهاجم الخضر أن الانتصار الكبير “مجرد فوز لا أكثر”، مشددا على ضرورة “التحلي بالتواضع والتفكير في المباراة المصيرية المقبلة أمام العراق”.

وبخصوص طموحاته الشخصية مع المنتخب، أوضح بركان أنه يحلم بالالتحاق بالمنتخب الأول، قائلا: “كل لاعب يتمنى تمثيل بلاده. أنا أركز حاليا على منافسات كأس العرب، وأنا واثق أنها ستكون بوابتي نحو المنتخب الأول.. ولمَ لا المشاركة في كأس أفريقيا ثم كأس العالم؟”.

وعن رأيه في مجموعة الجزائر خلال قرعة المونديال التي أُجريت أمس، قال بركان إن المجموعة “متوازنة”، رغم وجود بطل العالم.

وأضاف: “كل شيء ممكن. من كان يتوقع وصول منتخب المغرب إلى نصف النهائي في مونديال قطر؟ نحن نؤمن بقدرتنا على التأهل من مجموعتنا، وبالإمكان الفوز على الأرجنتين، فقد سبقت السعودية وحققت ذلك”.

وختم قائلا: “أتمنى شخصيا أن أكون حاضرا مع المنتخب الأول في تلك المواجهة التاريخية”.