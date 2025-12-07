راموس يرحل عن مونتيري المكسيكي ويبحث عن وجهة جديدة

أكد النجم الإسباني سيرخيو راموس أنه لن يجدد عقده مع مونتيري المكسيكي في عام 2026 بعد انضمامه إليه في فبراير/شباط الماضي.

ويغادر راموس (39 عاما)، حامل لقب كأس العالم 2010، والمتوّج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد، بعد خروج فريقه من نصف نهائي البطولة الشتوية في الدوري المكسيكي.

وينظم الدوري المكسيكي، على غرار العديد من دول أميركا اللاتينية، بطولتين في العام الواحد: بطولة افتتاحية وأخرى ختامية.

وقال راموس، في تصريحات للتلفزيون المكسيكي عقب الخسارة أمام تولوكا، "نعم، هذه آخر مباراة لي".

وكانت الصحافة ذكرت الأسبوع الماضي أن راموس قرر عدم تمديد عقده مع "رايادوس"، والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.

ولم يكشف راموس عن خطوته المقبلة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنه يأمل في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية، بهدف الترشح للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.

وكان المدافع الإسباني قد وقّع لمونتيري في فبراير/شباط الماضي، وخاض معه 27 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، بينها 4 مباريات في كأس العالم للأندية في يوليو/تموز الماضي، حيث خرج الفريق من الدور ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.