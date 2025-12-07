كروس يختار أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم

نشر الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق -أمس السبت- على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعتبره أفضل تشكيلة أساسية في تاريخ كرة القدم.

واستبعد كروس نفسه من التشكيلة المثالية واضعا في اعتباره أبطالا آخرين ومنافسيه وزملاءه في الفريق، إذ يعتقد الألماني أنهم سيشكلون أقوى فريق على مر العصور.

وعلى الرغم من أنه لعب إلى جانب حراس أساطير مثل إيكر كاسياس وتيبو كورتوا في ريال مدريد، فإن لاعب خط الوسط فضّل إشراك حارس مرماه السابق في كل من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مانويل نوير.

وفاز اللاعبان معا بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ودوري أبطال أوروبا مع النادي البافاري 2013.

وشاركا في الملعب 221 مرة مع منتخب الشباب والمنتخب الأول وبايرن ميونخ، بما في ذلك مباراة ألمانيا وإسبانيا التي اعتزل فيها توني كروس اللعب.

تشكيلة توني كروس