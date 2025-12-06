"هاتريك" كاين يقود البايرن للفوز على شتوتغارت بالدوري الألماني

أحرز المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كاين ثلاثية (هاتريك) في نصف ساعة بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني، وقاد فريقه بايرن ميونخ حامل اللقب إلى فوز ساحق على مضيفه شتوتغارت بخماسية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة، والحفاظ على سجله خاليا من أي هزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 66 و82 من ركلة جزاء و88 رافعا رصيده إلى 17 هدفا في البوندسليغا بعدما افتتح النمساوي كونراد لايمر (11) التسجيل وسجل الكرواتي يوسيب ستانيشيتش الرابع (78).

ورفع بايرن رصيده إلى 37 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن لايبزيغ الثاني الذي يلتقي أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق.

في المقابل، تجمّد رصيد شتوتغارت عند 22 نقطة في المركز السادس بخسارته الثانية تواليا في الدوري.

وأكد العملاق البافاري استعداده الجيد لمواجهة ضيفه سبورتينغ البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الضيوف في انتزاع أسبقية مبكرة بهدف رائع بعدما مرر أوليسيه كرة رائعة للايمر الذي أسكنها بكعب قدمه خدعت الحارس ألكسندر نوبل (11).

وهذه التمريرة الحاسمة السابعة لأوليسي في الدوري هذا الموسم.

وسجل الدانماركي نيكولاس نارتي هدفا لشتوتغارت بكرة رأسية إثر ركلة حرّة من المغربي بلال الخنوس في الشباك، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "فار" (42).

وكاد بايرن يضاعف تقدمه بتسديدة لجاكسون تصدى لها نوبل (45+4)، ورد أصحاب الأرض بتسديدة للإسباني تشيما أندريس مرّت بجانب القائم (45+8).

كاين نجم الشوط الثاني

ودفع كومباني بكاين والواعد لينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش في الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، وأهدر الكولومبي لويس دياس فرصة محققة من تسديدة داخل المنطقة (65).

ونجح كاين في تعزيز أسبقية فريقه عندما أطلق تسديدة قوية (66) من مسافة 25 ياردة (نحو 33 مترا).

وأضاف ستانيشيتش الهدف الرابع بعد تسديدة أخطأ نوبل في التقاطها فعانقت شباكه (78).

وزادت الأمور سوءا على شتوتغارت بعد طرد الفرنسي لورينز أسينيون بعد سبع دقائق على دخوله لتسببه في ركلة جزاء إثر استخدامه ذراعه لإبعاد هدف محقق لأوليسي، فانبرى كاين للركلة بنجاح (82).

وواصل باير ليفركوزن تدهوره في الدوري، وتلقى خسارته الثانية تواليا وكانت أمام مضيفه أوغسبورغ 0-2.

سجّل للفريق البافاري اليوناني ديميتريوس يانوليس (6) وأنتون كاديه (28).

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 23 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع أوغسبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز فولفسبورغ على أونيون برلين 3-1، وتنفس الصعداء برفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الخطر، بينما تجمد رصيد فريق العاصمة عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل كولن أمام سانت باولي 1-1.

وافتتح اللبناني الأصل سعيد الملا التسجيل لكولن التاسع برصيد 16 نقطة (51)، قبل أن يعادل الإنجليزي ريكي جايد جونز (90+5) لسانت باولي صاحب المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وحقّق هايدنهايم فوزا ثمينا على فرايبورغ 2-1.

وبات رصيد هايدنهايم 11 نقطة في المركز الـ16، في حين بقي رصيد فرايبورغ 16 نقطة في المركز التاسع.