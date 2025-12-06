موعد مباراة قطر ضد تونس في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

يبحث المنتخبان القطري المضيف والتونسي عن بصيص أمل للتأهل إلى ربع النهائي عندما يلتقيان على ملعب البيت في مدينة الخور.

واكتفى المنتخبان بالتعادل مع سوريا وفلسطين 1-1 و2-2 في الجولة الثانية، بعد استهلال مخيب بالسقوط أمام ذات المنتخبين بنفس النتيجة 0-1 ليجمعا نقطة يتيمة في المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة قطر وتونس بكأس العرب 2025

تقام مباراة قطر وتونس غدا الأحد على ملعب البيت بالخور.

وتنطلق المواجهة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس بكأس العرب

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمّان الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

فرضيات التأهل

سيكون المنتخب القطري بحاجة إلى الفوز مقابل خسارة سوريا لضمان التأهل بأربع نقاط، في وقت لن تكفيه خسارة المنتخب الفلسطيني المتفوق بالمواجهات المباشرة حسب التعديلات التي أدخلها الفيفا على نظام التأهل في نسخة 2025 خلافا لنخسة 2021 التي قضت باللجوء لفارق الأهداف.

وعلى العكس تماما، يحتاج المنتخب التونسي للفوز مقابل فوز سوريا من أجل التأهل، في حين لن تكفيه خسارة سوريا المتفوقة في المواجهات المباشرة.